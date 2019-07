Næsten 900.000 gange om året sker det: Vi flytter. Sommetider efterlader vi en lille hilsen til de næste beboere – og sommetider bliver den fundet.

Det gjorde Anna Maria Sannemand Larsen engang for lige præcis 20 år siden. Her boede hun i en lejlighed på Søndermarken 20 i Espergærde.

Da hun og hendes mand Kim lagde et tæppe på i gangen, besluttede de sig for at skrive en hilsen på gulvet.

'Hej med jer. Nå, så kunne det gamle tæppe ikke længere. Vi lagde det på den 10. juni 1999. Held og lykke fremover. Hilsen Kim & Anna Maria.'

I dag ejer Peter Stenberg lejligheden. Forleden rev han tæppet af, da det havde set bedre dage.

»Så er der denne fine besked, som er skrevet for 20 år siden. Jeg synes da, det var sjovt, at de fik at vide, at jeg havde fundet den. Så jeg ville prøve at se, hvor stærk Facebook egentlig er,« fortæller Peter Stenberg.

Han lavede derfor et opslag på det sociale medie. Det blev hurtigt delt over 4.000 gange.

»Når de nu havde gjort sig den ulejlighed at skrive en hilsen, ville jeg forsøge at finde dem,« siger Peter Stenberg.

Jeg blev virkelig overrasket. Det er skægt og også lidt skræmmende, hvor hurtigt man kan finde frem til en person, man overhovedet ikke kender Peter Stenberg, Næstved

Efter 14 timer dukkede de tidligere beboere op via en bekendt, der tænkte, at det kunne være netop dén Anna Maria, der havde skrevet beskeden på gulvet. Det var det.

»Det er altså ret imponerende. Jeg blev virkelig overrasket. Det er skægt og også lidt skræmmende, hvor hurtigt man kan finde frem til en person, man overhovedet ikke kender,« siger Peter Stenberg.

Takket være Facebook fik han lidt livshistorie fra de tidligere beboere i lejligheden, hvor hans mor senest har boet.

»Kim og Anna Marie havde boet i lejligheden for 20 år siden og havde fået deres første barn og deres første bil der,« siger Peter Steenberg.

Anna Maria Sannemand Larsen, der boede i lejligheden, husker udmærket sin lille hilsen på gulvet.

»Det er så sjovt og mærkeligt, for vi talte om det for ganske nylig, og så dukker Peters billede pludselig op,« fortæller hun.

Sammen med Kim og familien var hun på vej på ferie, da hun blev tagget i Peters opslag.

»Jeg råbte 'hvor er det vildt', og de andre troede, det var noget på vejen, jeg talte om,« griner hun i dag.

Man ville jo så gerne være en flue på væggen i lejligheden, når hilsenen engang blev fundet - og det kan man jo så næsten være nu Anna Maria Sannemand Larsen

Hverken hun eller manden havde forventet, at de nogensinde ville blive fundet af den senere ejer af lejligheden.

»Vi tænkte bare 'hold kæft, det bliver sjovt, når der er en, der fjerner det her gulvtæppe'. Man ville jo så gerne være en flue på væggen i lejligheden, når hilsenen engang blev fundet – og det kan man jo så næsten være nu, takket via Facebook.«

I dag bor Anna Maria Sannemand Larsen og familien på Fyn, hvor de flyttede til i 2004. Men de husker stadig tiden i Espergærde.

»Det var en rigtig fed tid. Vi blev faktisk også gift, mens vi boede i den lejlighed,« fortæller hun.