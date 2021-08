En ny trend spreder sig på TikTok. Men hvis du gerne vil undgå en god omgang diarré, skal du ikke hoppe med på den.

Trenden går ud på at spise frossen honning fra en flaske. Det skriver Dagbladet.

Det lyder måske sjovt, men før du tømmer hele flasker frossen honning ned i munden, så advarer eksperter ifølge NBC News mod det.

Store mængder honning kan give diarré, mavekramper, oppustethed og andre trælse bivirkninger.

@averycyrus Brb gotta go get my stomach pumped ♬ original sound - Avery

Ifølge NBC News har flere TikTok-brugere, der har været hoppet med på bølgen, fået det skidt.

»Honning er fantastisk, men … at bruge det til at få mange følgere og meget opmærksomhed og spise det i for store mængder er vanvittigt,« lyder det fra Kristin Kirkpatrick kostekspert på en klinik i Cleveland, Ohio, til NBC News.

Det er ikke første gang, at der er opstået en farlig trend på TikTok.

I juni fortalte B.T at norsk Politi var ude at advare mod en trend, der også menes at stamme fra TikTok.

Norsk politi havde nemlig flere episoder med børn og unge, der kom til skade, når de satte sig op på deres cykler. For mens cyklerne stod i cykelstativet, havde jævnaldrende pillet ved dem og løsnet skruer.

Trenden gik så ud på at filme, at andre kom til skade, for derefter at kunne lægge filmen på sociale medier.

Trenden med at spise frossen honning gemmer sig bag det lille hashtag 'Frozenhoney,' der har over 600 millioner visninger.