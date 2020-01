Julen og nytåret er bag os, og i dag er det for alvor blevet hverdag igen. Og for rigtig mange bliver det en ekstra sur hverdag. Det er nemlig den dag på året, hvor flest par går fra hinanden.

Første mandag efter nytår har ligefrem får tilnavnet 'store skilsmisse-dag', fordi det er den dag på året, hvor der bliver søgt mest på ordet 'skilsmisse' på nettet, og hvor skilsmisseadvokater i USA får flest henvendelser fra gifte, der vil af med deres partner.

Det skriver insider.com, der har snakket med 'breakup-coachen' Cherlyn Chong. Hun mener ikke, det er mærkeligt, at det lige er i dag, der bliver renset ud i folks privatliv.

Hvis man længe har gået med tankerne om at gøre forholdet forbi, ønsker mange ikke at gøre det i højtiden, og på den måde bliver mandagen efter nytår en slags 'opsamlingsdag', som mange har udskudt det til.

»Nogle gange gør de det, så børnene har en sidste højtid sammen. Andre gange føler den ene part sig skyldig over at stoppe det i højtiden,« siger hun til Insider.

Samtidig er man meget sammen med sin partner hen over jul og nytår, og derfor kommer der ekstra meget fokus på alle de ting, som ikke har fungeret. Det får folk til at indse, at man ikke ønsker at udsætte sig selv for det længere, påpeger eksperten.

Cherlyn Chong mener, at første mandag er en god dag at stoppe et forhold på, fordi det giver den forladte part en mulighed for at beslutte, at det kommende år skal bruges til selvudvikling.

Ifølge Insider er januar måned kendt som 'skilsmisse-måneden' i advokatkredse, fordi det er den måned på året, hvor der bliver begæret flest skilsmisser.