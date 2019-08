Realitystjernen Lenny Pihl har været i Go' Aften Live og fortælle, hvorfor han valgte at reklamere for et af de berygtede kviklån.

»Det er jo bare en reklame, og det er ikke, fordi jeg siger, at jeg også gør det. Folk kan selv læse, og de unge mennesker skal være over 18 år for at få de her lån. De ved jo godt, hvad kviklån er. Man ser det i tv-reklamer konstant. De ved jo godt, at man skal betale nogle ekstra procenter.«

Sådan lyder forklaringen fra reality-deltageren. Han valgte at reklamere for firmaet Turbolån i sin 'story' på sin Instagram-profilen, skriver TV2.dk.

Sådan en 'story' forsvinder efter et døgn, men mange havde bemærket, at kendissen havde opfordret sine følgere til at 'swipe' op, hvis de ville låne imellem 100 og 10.000 kr.

Der var flere på sociale medier, som anklagede Lenny Pihls reklame for at være amoralsk.

Han fortalte tirsdag aften, at han er ærgerlig over al den negativitet, der har været omkring reklamen, og derfor lover han også, at han ikke kommer til at promovere et kviklån igen.

De nemme lån er kendt for at have en meget høj rente og derfor være svære at slippe af med igen.

TV2 skriver, at det nævnte firma har en rente på over 700 procent, hvor lån, man går i sin bank for at få, ofte har en rente imellem 10 og 15 procent.

Lenny Pihl har tidligere vundet realityprogrammet 'Paradise Hotel', hvor pengepræmien er på en halv million kroner.

Han er desuden kendt for at have datet Julie Mehlsen, som vandt det andet kendte realityprogram 'Love Island'.

De to måtte dog bryde med hinanden, fordi der var tillidsproblemer i forholdet, har de tidligere afsløret.

