Scarlett Johansson, der var nomineret til to Oscar-statutter for 'Jojo Rabbit' og 'Marriage Story', dukkede op til Oscar-showet med smykker for flere millioner kroner.

Faktisk kostede de intet mindre end 2,5 millioner dollar.

Det svarer til svimlende 17 millioner danske kroner.

Hun var dog ikke den eneste, der havde fundet de dyre smykker frem.

Mindy Kaling med den 3,4 millioner dyre diamanthalskæde. Foto: ROBYN BECK Vis mere Mindy Kaling med den 3,4 millioner dyre diamanthalskæde. Foto: ROBYN BECK

Den amerkaniske skuespiller Mindy Kaling, som er kendt for sin rolle i tv-serien 'The Office', dukkede op til Oscar-showet med en halskæde, der var så værdifuld, at den hele aftenen havde sin egen sikkerhedsvagt. Det skriver The Daily Beast

»Jeg må ikke falde. Jeg må ikke miste den her halskæde,« fortæller Mindy Kailing. Det skriver TV2.

Halskædens værdi er intet mindre end 500.000 dollar. Det svarer til 3,4 millioner danske kroner.

Ud over Mindy Kaling havde skuespilleren Regina King, som sidste år vandt en Oscar for 'Bedste kvindelige birolle' i filmen 'If Beale Streeet Could Talk', fundet smykker frem til en værdi af 3,4 millioner danske kroner.

Regina King ses her med de dyre smykker. Foto: ROBYN BECK Vis mere Regina King ses her med de dyre smykker. Foto: ROBYN BECK

Regina King stod for at uddele prisen for den 'Bedste mandlige birolle', som blev vundet af Brad Pitt.

En anden, der skilte sig ud ved showet, var den 34-årige sangerinde og skuespiller Janelle Monae.

Hun var klædt i en kjole fra Ralph Lauren, som var klædt med 168.000 Swaroski-krystaller. Derudover bar hun smykker for intet mindre end 2,7 millioner danske kroner.

For god ordens skyld har stjernerne dog ikke selv kørt kortet. Smykkerne udlånes typisk af de store smykkefirmaer.