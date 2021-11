Du har garanteret set et kæledyr eller to, hvis du har været på Instagram den seneste tid.

For velgørenhedsorganisationen 'Plant A Tree Co' lavede et såkaldt 'sticker' – et digitalt klistermærke, man kan sætte på sine billeder på Instagram – der opfordrede til, at man tog et billede af et dyr, og så ville de plante et træ som gevinst.

Men bare ti minutter skulle der gå, før organisationen indså, at de havde skabt en trend, de ikke kunne leve op til.

Derfor slettede de deres 'sticker' – troede de. For selvom de havde slettet klistermærket, så havde internettets kræfter fået grebet om trenden.

For i løbet af den korte tid, trenden har eksisteret, så er der blevet delt i omegnen af fire millioner billeder med dyr, hvor organisationens klistermærke figurerer.

Men 'Plant A Tree Co's foreløbige nedtur stopper ikke her. For selvom 'Plant A Tree Co' ønskede, at deres klistermærke skulle slettes, så fortsatte det med at blive delt – dog uden at blev krediteret.

Organisationen vil dog ikke give op på at plante fire millioner træer.

For de opfordrer nu alle dem, som har delt et billede af dyr til at donere penge i stedet for, så de kan nå målet om at plante de mange træer.

Har du taget del i Instagramtrenden?

'Plant A Tree Co' har også rakt ud til Instagram, hvor de spørger om hjælp til at plante træer, fordi de mener, at Instagram lod deres 'sticker' blive delt, selvom de havde slettet det.

'Plant A Tree Co's indsamling har i skrivende stund samlet knap 170.000 kroner ind.

Men der er langt op til deres mål på 6,4 millioner kroner.