I forrige måned var det en 'hemmelig' dansevideo, der gik viralt. Og nu har endnu et mystisk billede af Mads Mikkelsen vakt opmærksomhed i udlandet.

Den seneste tid har den danske skuespiller – formentlig ufrivilligt – formået at sætte en del international fokus på Thomas Vinterbergs seneste film, 'Druk', hvor han spiller hovedrollen som den midaldrende gymnasielærer Martin.

Sammen med sine tre kollegaer, spillet af Lars Ranthe, Magnus Millang og Thomas Bo Larsen, kaster han sig i filmen ud i et eksperiment, der skal vise, om en konstant minimal alkoholpåvirkning vil få ham til at præstere bedre i sit job som underviser.

Men i udlandet er der i øjeblikket flere, der tror, at de fire danske skuespillere er blevet brugtvognsforhandlere. Eller arbejder for et tagdækkerfirma. Eller er provisionslønnede sælgere. Og fans af musikgruppen Huey Lewis and the News.

Det er i hvert fald nogle af de mange teorier, efter at et billede af de fire mænd i uformelige cowboybukser og lidt for posede skjorter er gået viralt på den amerikanske memeprofil Middle Class Fancy, der har over to millioner internationale følgere.

'Mænd, hvad forhindrer jer i at klæde jer sådan her?' lyder det i opslaget, hvor en håndfuld følgere gør sig morsomme over at påpege, hvordan den ene mand ligner Mads Mikkelsen, som i udlandet især er kendt fra storfilm som 'Rogue One: A Star Wars Story', 'Doctor Strange' og James Bond-filmen 'Casino Royale'.

Billedet stammer oprindeligt fra Euromans moderedaktør, Søren Kolborg Sørensens, Instagram-profil, hvor han har delt billedet af de fire mænd med teksten 'Behind the scenes fra månedens Euroman'.

Magasinet har denne måned et stort interview med de fire 'Druk'-hovedroller, og B.T. ville gerne have hørt moderedaktøren om tankerne bag de opsigtsvækkende munderinger, men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Thomas Bo Larsen, Mads Mikkelsen, Lars Ranthe og Magnus Millng med filmens instruktør, Thomas Vinterberg i midten, til premieren på 'Druk'. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Thomas Bo Larsen, Mads Mikkelsen, Lars Ranthe og Magnus Millng med filmens instruktør, Thomas Vinterberg i midten, til premieren på 'Druk'. Foto: Ida Marie Odgaard

Til gengæld bliver han hyldet i det virale opslag, hvor en bruger – efter at have fået at vide, at manden med de hurtige solbriller skam ganske rigtigt er verdensstjernen Mads Mikkelsen – skriver:

'Seriøst? Og her troede jeg, det bare var nogle dilfs (dad I'd like to fuck, red.) fra det midtvestlige USA, som ikke kunne vælge jeans. Deres kostumeafdeling burde virkelig få en pris.'