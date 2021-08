Hvis du surfer porno på OnlyFans, så skal du til at finde dig et andet sted.

For det skal nemlig være helt slut med udtalt seksuelt indhold på betalingssiden OnlyFans.

Det oplyser de selv til Bloomberg.com.

Det er allerede fra oktober, at pornoeventyret slutter på OnlyFans.

Men det slutter nødvendigvis ikke helt med nøgenhed, for brugerne får stadig lov til at lægge nøgenbilleder og videoer ud, bare at de er i overensstemmelse med OnlyFans' politik, oplyser OnlyFans.

Det store ændring sker efter et stigende pres fra deres finansielle samarbejdspartnere.

Flere danske realitydeltagere har stiftet bekendtskab med OnlyFans. Blandt andet den skandaleramte Fie Laursen, der har postet nøgenbilleder og frække videoer af sig selv mod betaling derinde.

B.T har også før kunne fortælle, hvordan rapperen Bhad Bhabie slog rekorden for den største indtjening på netop OnlyFans. Hun tjente svimlende 6,34 millioner kroner på sine første seks timer.

Tilbage i januar 2021 var der registreret en million indholdsskabere på OnlyFans, mens der var registreret 85 millioner brugere af mediet.