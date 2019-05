Det er bare ikke alle råd, man skal tage for gode varer. Det har Odense Zoo måttet sande med deres skildpadder.

De valgte nemlig efter en anbefaling at pudse skildpaddernes skjolde med olie, men det viste sig at være en uheldig beslutning.

Ingen af skildpadderne er kommet noget til, men oliebadet kommer ikke til at gentage sig.

Tanken var ellers god fra starten, da man lyttede til en tysk ekspert, som har studeret aldabra-skildpadder i naturen.

»Vi fik en henvendelse fra en tysk person, som har dem derhjemme og har fået dem til at lægge æg.«

»Han kommer på besøg, og da han ser dem, synes han, at de ser meget tørre ud,« forklarer Bjarne Klausen, der er direktør i Odense Zoo.

Han anbefalede derfor at smøre Odense Zoos skildpadder ind i morgenfrueolie.

Det skulle ifølge den tyske ekspert svare til, at de i naturen bliver fedtet ind, når de går og gnider sig op ad planter.

Odense Zoo besluttede at lægge en video op på deres Facebook-side, hvor de smører skildpadderne ind i olie, til stor glæde for brugerne, som beundrede den gyldne glans, som padderne fik.

»Vi gjorde det ikke, for at de skal se flotte ud eller for at sælge flere billetter. Det var udelukkende på grund af anbefalingen,« siger Bjarne Klausen.

Men Facebook-opslaget gjorde også, at der kom nogle henvendelser fra folk, som satte spørgsmålstegn ved, om det var en god idé at smøre dem ind i olie.

Det fik Odense Zoo til at undre sig og derfor undersøge sagen nærmere, og en dansk dyrlæge med speciale i krybdyr og padder kunne hurtigt melde, at man havde begået en fejl.

Skildpadder har ikke godt af, at man smører deres skjold med olie.

»I stedet for at hjælpe dem kan olien måske betyde, at man fremmer risikoen for svampevækst,« forklarer Bjarne Klausen.

»Denne ene gang med olie er selvfølgelig ikke noget, som påvirker skildpadderne. Olien forsvinder jo bare nu. Skjoldet går ikke i stykker eller noget,« siger han.

Odense Zoo valgte derfor hurtigt at gå ind og ændre deres Facebook-opslag og erkende deres fejl i stedet for at skrive et helt nyt.

»Vi var nødt til at ændre det samme opslag, fordi ellers var beskeden jo ikke kommet ud til de samme brugere, som havde set opslaget i første omgang.«

»Vi var nødt til at fortælle dem, at man ikke skal smøre sin skildpadde ind i olie,« siger Bjarne Klausen.

Tilbage i 2005 byggede Odense Zoo et kæmpe anlæg til skildpadderne. Man ville gerne give dem de optimale forhold for at yngle i fangenskab.

Det er nemlig kun sket ganske få steder i verden. Det var blandt andet også derfor, Odense Zoo lyttede til den tyske eksperts råd.