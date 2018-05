Det burde være rimelig simpelt.

Her ser du et billede af en mand, der krammer en kvinde... Eller er det kvinden, der krammer manden? Spørgsmålet har delt brugere på Twitter i to lejre.

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE — cj Fentroy (@Boom_likean808) May 24, 2018

Der er nogle, som i første omgang troede, at det var manden på billedet, som havde meget tynde ben og iført høje hæle.

Eksempelvis ærgrer det Twitter-brugeren @asre_edgar, hvor længe hun brugte på at finde ud af, hvad der var op og ned i sagen.

I finally see it, but just throw the whole picture away. My mind is still trying to recover from how long it took me to separate them into their correct bodies. pic.twitter.com/Ui4yyUH59U — Asre K Edgar (@asre_edgar) May 28, 2018

Men meget tyder dog på, at det er kvinden, der krammer manden på billedet. Flere skriver, at man bare skal vende telefonen vandret, hvorefter det giver sig selv, hvem der er hvem.

Hvis du stadigvæk har svært ved at regne billedet ud, er der en flink Twitter-bruger ,der har tegnet kroppene op herunder:

pic.twitter.com/2AiK0s6TqW — bruh (@joeyflaco1) May 27, 2018

Undren kommer blot kort tid efter, at en lyd skabte kaos på internettet. I nedenstående klip hører folk enten noget, der minder om 'Yanny' eller 'Laurel'.

Test selv:

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15. maj 2018