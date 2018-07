Et nygift par fra Wisconsin, USA, slap heldigvis med skrækken, da en stor gren fra et træ faldt ned over dem.

Cheyenne og Lucas Kopeschka var i gang med optagelserne til deres bryllupsvideo og talte netop om deres rejse sammen. Pludselig hører de et knæk fra oven. Parret kigger op og ser en stor gren på vej mod dem.

Fotografen delte videoen på Instagram med teksten 'Dette pars kærlighed vil for evigt være stærkere end træet ...'

This couple and us have had the craziest last couple of days. Their video went viral over night all due to their near death experience. Luckily, they both made it out just fine and now they have a crazy story to tell their future kids!

Parret fik kun et par småskrammer og ingen større skader. Og på trods af dette formåede de at gennemføre optagelsen ved det samme picnicbord senere – med den faldne gren liggende ved siden af!