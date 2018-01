Et par nye jeans fra ASOS har ikke ligefrem fået den modtagelse, som netbutikken nok havde håbet på.

Og de er da også en del anderledes, end man ellers er vant til at se. Bukserne er en del af 'The Ragged Priest'-kollektionen, og de bliver nu delt flittigt på Twitter.



Og det skyldes særligt buksernes atypiske udseende, skriver Daily Mail.

De lyseblå jeans er nemlig formet således, at bagdelen er til frit skue. Buksernes to ben er holdt sammen med den øverste del af intet andet end en metalkæde.

Også skridtet og en del af lårene er der udsyn til, og ifølge det engelske medie beskrives bukserne som det, der er 'hot' lige nu.

En holdning som adskillige kunder tilsyneladende ikke deler med tøjgiganten, for på Twitter er bukserne i den grad kommet i stiv modvind.

'De er vel SERIØST ikke ægte, ASOS? Følger de sorte bukser med', skriver brugeren Bee Lucinda med henvisning til den sorte underbuks, der kan ses på billederne.

Og hun er langt fra den eneste, der kritiserer bukserne.

'Hvad fanden Asos? Foreslog disse til mig i morges. Kald mig bare gammeldags, men jeg kan godt lide at have jeans der dækker røven!', skriver Tracy om de lyseblå jeans, der koster 75 euro og skal håndvaskes.

En anden skriver, formentlig i et lettere sarkastisk toneleje, at hun nu ved, hvad hun skal have på, næste gang hun skal ud.

'Jeg burde tage disse jeans fra ASOS på næste gang, jeg skal på date. Hvad synes du? Er der andre, der vil have et par?' skriver den engelske blogger Gemma Stevens.

Sent tirsdag eftermiddag er det ikke længere muligt at åbne linket til bukserne, og spørgsmålet er, om ASOS alligevel har lyttet til alle kritikerne.

