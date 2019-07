En ny viral trend, hvor folk bruger en app til at få sig selv til at se gamle ud, bærer på nogle bekymrende vilkår, når man køber appen.

Appen ‘FaceApp’ har oversvømmet de sociale medier med billeder af både kendte og ikke så kendte personer, der ser betydelig ældre ud, end de er. Men nu advarer en advokat mod appen.

Det er anden gang, at den virale bølge rammer internettet. Men denne gang er vilkårene og betingelserne for brugen af FaceApp en del mere bekymrende end første gang.

Elizabeth Potts Weinstein, en amerikansk advokat, har i et opslag på Twitter gennemgået vilkårene for brugen af FaceApp, hvor man tilsyneladende opgiver retten til sine personlige oplysninger.

If you use #FaceApp you are giving them a license to use your photos, your name, your username, and your likeness for any purpose including commercial purposes (like on a billboard or internet ad) -- see their Terms: https://t.co/e0sTgzowoN pic.twitter.com/XzYxRdXZ9q — Elizabeth Potts Weinstein (@ElizabethPW) July 17, 2019

‘Hvis du bruger Face App, giver du dem (udviklerne af FaceApp, red.) licens til at bruge dine billeder, dit navn, dit brugernavn og deslige til ethvert formål inklusive reklamer,’ skriver hun.

I vilkårene kan man desuden læse, at FaceApp får ‘evigvarende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspændende’ licens til at ‘bruge, gengive, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte, oprette afledte værker fra, distribuere og vise dit indhold’.

De kan kort sagt gøre, hvad de vil med alle dine data.

Hun skriver desuden i en kommentar til opslaget, at FaceApps hjemmeadresse er i Rusland.

‘Deres privatlivspolitik er langt fra at være GDPR-kompatibel. Den siger, at dine data kan overføres til ethvert sted, hvor de har et kontor... Hvilket betyder Rusland’.

Der er desuden brugere, der har udvist bekymring om, at FaceApp har kunnet få adgang til deres fotobibliotek uden deres viden.

Én skriver, at selvom hun har ‘photo adgang’ fra andre apps indstillet til ‘aldrig’, så kan FaceApp stadig komme ind i mappen og hente billeder.

På trods af bekymringerne omkring folks personlige data, så er appen ekstremt populær. Med over en million anmeldelser på Google Play, har den en score på 4,5 ud af fem.