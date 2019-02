Kelleth Cuthbert gik verden rundt, da hun i forbindelse med dette års Golden Globes-show pludselig figurerede på et hav af billederne, der blev taget på den røde løber.

For bag de store skuespillere og skuespillerinder stod den 31-årige model med en blå kjole og reklamerede for kildevandet 'Fiji'.

Da Kelleth Cuthbert vågnede op morgenen efter, var hun kendt som 'Fiji-pigen'.

Dagen efter prisoverrækkelsen blev hun hyldet for at skinne igennem på de mange billeder, men nu får den finurlige sag også et seriøst aftryk.

Kelleth Cuthbert og Fiji er nemlig endt i så alvorlig en fejde, at modellen har sagsøgt det mærke, der alt andet lige forvandlede hende fra en ukendt model til en, der var og er på alles læber.

Det skriver BBC.

Kelleth Cuthbert, hvis borgerlige navn er Kelly Steinbeich, er nemlig utilfreds med, at Fiji har valgt at bruge billederne fra Golden Globes til reklamer og billboards uden hendes tilladelse.

Men det har fået Fiji til at slå tilbage.

De har nu også sagsøgt Kelleth Cuthbert.

»Frøken Steinbach har nu bidt den hånd, der fodrer hende ved at sagsøge det firma, der er fuldkommen ansvarlige for at give hende chancen for at kapitalisere på hendes 15 minutters berømmelse på internettet,« fremgår det af Fijis søgsmål.

Efter Golden Globes steg Kelleth Cuthberts følgertal på de sociale medier markant, hun medvirkede i flere tv-udsendelser, ligesom hun også fik sine egne modelaftaler.

'Fiji-pigen' udtalte efter Golden Globes, at hun ikke havde fået besked på at stå i baggrunden af de kendtes billeder, men at hun blot gjorde sit job, som altså bestod i at sørge for vand til de fremmødte kendisser.