Endnu en internettrend har set dagens lys og spredt sig med lynets hast i løbet af weekenden: #DeleAlliChallenge.

For at være med på moden skal man lave en cirkel med tommel- og pegefinger og sætter den rundt om øjet - men på en forkrampet, omvendt måde, der kan synes umulig ved første forsøg.

Okay, who's still trying this? pic.twitter.com/b5C9ZnYPEt — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 15. august 2018

Trenden har taget navn efter den engelske fodboldspiller Dele Alli, som har gjort det til sit varemærke at fejre sine mål med små danse. Tidligere har han genskabt en dans fra computerspillet Fortnite på banen, men i weekenden var det altså det kringlede finger-trick, der løb med opmærksomheden, da den 22-årige Tottenham-spiller scorede til 2-1 mod Newcastle.

Og så gik de sociale medier amok. Her er det f.eks. kollegaen Jesse Lingard fra Manchester United, der udstiller sin medspiller Fred Rodrigues for hans manglende evner udi tricket.

Fred trying to do the #delechallenge has made my day pic.twitter.com/OyE3h5JoMt — Brotein Sheikh (@_AmirNazar) 15. august 2018

Men også uden for banen har tricket fanget an. Lørdag trendede hashtagget #DeleAlliChallenge på Twitter, ligesom Instagram flød over med mere eller mindre heldige forsøg.

Se også en række danskere forsøge sig i videoen over artiklen. Herunder får du en guide, så du selv kan gøre det.

Life is complete @dele_official #Delechallenge

Only took me and my 7 year old son over an hour for me to realise how he was doing it pic.twitter.com/9kuvQWZidW — Kevin Gower©(@KGower83) 14. august 2018