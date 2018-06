Nike har skabt en ny sandal, der er perfekt til dig, der ofte går i tøj uden lommer og ikke længere gider bære din nøgle i hånden, når du skal ned og købe en liter mælk i kiosken.

Den nye sandal er nemlig en hybrid mellem den kendte Nike-badesandal og en lille bæltetaske, der er placeret på sandalens forstykke. På den måde kan du bære småting som eksempelvis nøgler med dig rundt - helt uden at bruge dine hænder eller en taske.

Billeder af sandalen har floreret på nettet, og flere internationale medier har beskrevet sandalen som sommerens helt store dille.

Foto: Twitter Foto: Twitter

Amerikanske Time kalder sandalen 'sommerens sko', og magasinet GQ Magazine kalder skoen for 'hybriden, du ikke vidste, du manglede'.

Hvad synes du om den nye Nike-sandal?

Det vides endnu ikke, hvornår det bliver muligt at købe den nye sandal, men en talsperson fra Nike bekræfter til Yahoo Lifestyle, at hybrid-sandalen rent faktisk kommer på markedet.

På sociale medier bliver den nye sko allerede debatteret heftigt, og flere glæder sig til at få fingrene i den nye model.

'Hvordan missede jeg det her? Nike har bæltetaske-sandaler? Jeg må have dem,' skriver Jordan Strack blandt andet på Twitter.

How did I miss this? Nike has fanny pack sandals? I need these. pic.twitter.com/Utx6sOrh2w — Jordan Strack (@JordanStrack) June 2, 2018

'Nike får mig til at hive nogle kontanter frem fra min bæltetaske', skriver Joel Kennedy på Twitter.

Nike gonna make me pull some cash out of my fanny pack https://t.co/7zMLWU5QTp — Joel Kennedy (@JoelB1088) May 29, 2018

'Nike laver bæltetaske-sandaler. Lortet er vanvittigt som ind i helvede og genialt på samme tid,' skriver en anden Twitter-bruger.

Nike coming out with fanny pack slides. Shit is crazy as hell and genius at the same time — A Chi Type Of Guy (@SharpChedaGetta) May 30, 2018

Andre er dog ikke helt lige så begejstret og mener, at Nike måske er noget til bunden af idékassen.

'Når du ved, Nike er løbet tør for ideer,' skriver The Naptive Collective.

'Nike laver sandaler... der har en del af en bæltetaske ovenpå.. det er bare for kreativt', skriver en anden Twitter-bruger.