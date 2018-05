En ny kropstrend er begyndt at sprede sig på det sociale medie Instagram, og det får nu eksperter til at slå alarm. De frygter, at trenden vil ødelægge kvinder og unge pigers selvværd.

Trenden hedder 'Toblerone-tunnellen', og ja; den er opkaldt efter den trekantede schweiziske chokolade. For at leve op til den nye kropstrend - som især er blevet udbredt i Storbritannien - skal man som kvinde kunne presse et stykke Toblerone-chokolade igennem det trekantede hul, der opstår mellem lårene lige under numsen, når man samler benene, skriver blandt andre BBC og New York Post.

Der florerer ifølge medierne adskillige billeder af modeller og andre kvinder med mange følgere, som fremviser det for mange noget nær uopnåelige kropsideal iført bikini. En af dem er Emily Ratajkowski, om end hun ikke selv bruger betegnelsen 'Toblerone-tunnellen', når hun poster sine bikinbilleder på de sociale medier.

Den nye kropstrend lyder måske harmløs, men ifølge sundhedseksperter er den med til at ødelægge unge pigers selvværd - med potentielt katastrofale konsekvenser til følge.

»Vi oplever en eksplosiv vækst i kropsdysmorfi og spiseforstyrrelser, og jeg er overbevist om, at de kropstrends, vi ser på de sociale medier - især Instagram - bidrager til det,« siger Niamh McDade fra organisationen Royal Society for Public Health, som kæmper for at forbedre folkesundheden i Storbritannien, til BBC.

På de sociale medier er der både dem, der gør grin med den nye kropstrend - og dem, der finder den dybt bekymrende.

'Toblerone-tunnel? Man kan end ikke få en Toblerone igennem mine lår, hvis den er smeltet,' skriver den skotske modeblogger Holly Sturgeon.

»Vores kroppe er ikke trends. De er skuder, vi bruger til vores daglige gøremål. Det irriterer mig, at medierne bruger vores kroppe imod os,« siger plussize-modebloggeren Stephanie Yeboah til BBC.

