Alle forældre kender problemet: Man ringer og skriver til ungerne, men de er evigheder om at svare.

Når man, syg af bekymring, får svar fire timer senere, har de tusind undskyldninger om manglende batteri og diverse forglemmelser.

Men nu er der en app på markedet, som lammer børnenes telefon, indtil de har taget sig sammen til at reagere på forældrenes henvendelser.

Den udkom faktisk allerede i slutningen af 2017, men er eksploderet i popularitet, efter den har fået medieomtale i USA og andre lande, og er nu installeret på mere end 75.000 telefoner.

App'en hedder ReplyASAP, og kan ikke kun bruges af forældre, der vil tvinge børn til at svare. Ifølge udvikleren, den amerikanske familiefar Nick Herbert, er den et effektivt redskab til at undgå at misse vigtige samtaler, og en god måde at holde styr på ældre famiilemedlemmer.

Når to personer har downloadet app'en, sikrer den, at ingen af parterne kan bruge deres telefon, før de har svaret på beskeder fra modparten.

Undlader man at besvare et telefonopkald, skal man ringe tilbage, før telefonen låser op, skriver Buzzfeed.

ReplyASAP findes indtil videre kun til Android, men er ifølge Nick Herbert snart klar til iPhone. Den kan downloades på Google Play.