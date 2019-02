Forsangeren i pop/rock-gruppen Maroon 5 har det seneste døgn været udsat for massiv kritik på de sociale medier efter sin optræden til 'half time-showet' under den populære Super Bowl-kamp.

Nu svarer han igen på kritikken i et Instagram-opslag.

Kritikken, der mest af alt bunder i det faktum, at han valgte at smide trøjen under showet.

Det har nemlig fået flere til at referere til episoden i 2004, hvor Janet Jackson blottede sit bryst under halftime-showet, da hun optrådte sammen med Justin Timberlake.

Janet Jackson og Justin Timberlake ved Super Bowl i Houston, 2004.

Tv-stationen CBS, der sendte Super Bowl dengang, fik en bøde på over 3,5 millioner danske kroner for hændelsen, skriver CBS News.

En bøde, der senere frafaldt, men ikke desto mindre er noget, folk har taget til sig som et statement.

‘Hvorfor er det okay at se Adam Levines bryster, men ikke Janet Jacksons?’, spørger skuespillerinde og vært Aisha Tyler på Twitter, ligesom ESPN-værten Katie Nolan skriver:

‘Super Bowl halftime-nipple-reglerne føles inkonsekvente lige nu.’

TOPSHOT - Lead vocalist of Maroon 5 Adam Levine performs during the halftime show of Super Bowl LIII between the New England Patriots and the Los Angeles Rams at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia, on February 3, 2019.

Søndag nat hørte man så lyd fra Maroon 5-forsangeren, der postede et opslag på sin Instagram, hvor han skrev:

‘Da vi pådrog os ansvaret at optræde til eventet, tog jeg min kuglepen frem og begyndte at skrive. Nogle af de ord, der kom til mig i det øjeblik, fik også deres vej ind i de utrolige lanterner, som fløj højt og lavt i aften. Vi takker universet for den historiske mulighed, det er at spille på verdens største scene. Vi takker vores fans for at gøre vores drømme mulige. Og vi takker vores kritikere for altid at skubbe os til at gøre det endnu bedre.’

Og det var altså ikke kun efter showet, Adam Levine var offer for kritik.

Allerede inden den populære kamp kom det nemlig frem, at kunstnere som Rihanna og Cardi B havde afslået at optræde under half time-showet i sympati med Colin Kaepernick.

'Da vi pådrog os ansvaret at optræde til eventet, tog jeg min kuglepen frem og begyndte at skrive. Nogle af de ord, der kom til mig i det øjeblik, fik også deres vej ind i de utrolige lanterner, som fløj højt og lavt i aften. Vi takker universet for den historiske mulighed, det er at spille på verdens største scene. Vi takker vores fans for at gøre vores drømme mulige. Og vi takker vores kritikere for altid at skubbe os til at gøre det endnu bedre.'

Colin Kaepernick, den tidligere San Francisco 49ers quarterback, der i 2016 knælede før kampen for at protestere mod racistisk uretfærdighed i USA.

En anmodning fra Change.org, der stiller begæringer fra den brede offentligheden, blev ligeledes indledt inden kampem, hvor de bad Maroon 5 om at droppe showet.