Will Smith grinede. Jada Pinkett Smith rullede øjne.

Og pludselig stormede den 53-årige skuespiller op på Oscar-scenen i bedste sendetid og stak en lussing til komikeren Chris Rock, der havde frembragt førnævnte reaktioner med en joke om Will Smiths kones korte hår, der skyldes sygdommen pletskaldethed.

Det har nogle tolket som, at det var Jada Pinkett Smith, der fik Will Smith til at fare i flint.

Og nu er en gammel video dukket op, der har givet mere fut på bålet for konspirationerne om, at den 50-årige skuespillerinde ikke skulle være god for sin ægtemand.

I en Instagram Live fra 2019 kan man nemlig se, hvordan Jada Pinkett Smith tilsyneladende filmer sin mand mod hans vilje.

På Reddit, hvor videoen er blevet gravet frem og delt igen, mener flere nemlig, at Will Smith ser både »ukomfortabel«, »plaget« og »ængstelig« ud. Jada Pinkett Smith derimod bliver kaldt alt fra »følelsesmæssigt krænkende«, »giftig« og »grænseoverskridende«.

Videoen skal promovere Jada Pinkett Smiths talkshow 'Red Table Talk', hvor den næste gæst er ægteparrets parterapeut Esther Perel.

Pludselig filmer Jada Pinkett Smith om på Will Smith.

»Ville du sige, at hun har været afgørende for, at vi to har redefineret vores forhold?« spørger skuespillerinden sin mand.

»Jeg ville sige, at du ikke bare kan begynde at filme mig uden at spørge mig,« svarer Will Smith.

Det får dog ikke Jada Pinkett Smith til at stoppe optagelsen.

»Jeg skal stadig døje med den slags tåbeligheder,« siger hun og fortsætter med at spørge til sin mands holdninger til deres parterapeut.

»Min tilstedeværelse på sociale medier er mit levebrød. Så du kan ikke bare bruge mig til sociale medier. Lad være med bare at optage, jeg er i mit hjem,« protesterer Will Smith.

Videoen slutter med, at Jada Pinkett Smith sender en ros til parterapeuten – og en ironisk stikpille til sin ægtemand.

»Hun har virkelig hjulpet os meget, er det ikke tydeligt?«

Ægteparret Jada Pinkett Smith og Will Smith med deres børn Willow, Jaden og Trey til Oscar-efterfest. Foto: PATRICK T. FALLON Vis mere Ægteparret Jada Pinkett Smith og Will Smith med deres børn Willow, Jaden og Trey til Oscar-efterfest. Foto: PATRICK T. FALLON

Den gamle video har nu fået flere til at mene, at Will Smith bør forlade Jada Pinkett Smith.

»1. Hun afviser hans ønske om ikke at blive filmet. Ignorerer hans grænser. 2. Hun afviser hans ønske som tåbelighed. Nedgør hans følelser og disrespekterer ham. 3. Hun promoverer et tv-show, der har forvoldt så meget skade på HENDES MAND, alligevel bekymrer hun sig mere om det end ham,« raser en bruger eksempelvis.

Jada Pinkett Smith har brugt sig selv – og sit ægteskab – meget i sit talkshow.

Eksempelvis anerkendte hun sin affære med sangeren August Alsina i Facebook Watch-showet, hvor hun samtidig havde Will Smith med som gæst.

Både Will Smith og Jada Pinkett Smith har desuden været meget ærlige omkring, at de har fået hjælp til at reparere deres ægteskab.

Sammen har de den 21-årige datter Willow Smith og den 23-årige søn Jaden Smith.

Will Smith har også den noget mindre offentlige søn Trey Smith på 29 år fra ægteskabet med realitypersonligheden Sheree Zampino.