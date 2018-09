Der er godt nyt til alle fans af Monopoly og Fortnite, for begge parter bekræfter, at de sammen har lavet et brætspil.

Monopoly er herhjemme kendt som Matador, og gælder om at købe grunde, huse, hoteller og virksomheder, og ruinere sine modspillere, når de lander på ens felter og skal betale leje.

Det ligger ikke forfærdeligt langt fra konceptet i computerspillet Fortnite, hvor 100 spillere skal tage livet af hinanden i bedste 'Battle Royale'-stil, indtil der kun står en enkelt overlevende tilbage.

Hos firmaet Epic Games, der står bag Fortnite, bekræfter den kreative direktør Donald Mustard nyheden på Twitter.

Thrilled to show you the final art and game board for Fortnite Monopoly! It’s so so fun and such a unique spin on the classic game mashed up with last player standing Fortnite. In stores Oct 1st!!! pic.twitter.com/aNqJmvfpb2 — Donald Mustard (@DonaldMustard) September 6, 2018

»Begejstret over at vise jer den endelige udgave af Fortnite Monopoly. Det er så sjovt og sådan et unikt twist af det klassiske spil blandet med sidste overlevende Fortnite«, skriver han.

Fortnites Battle Royale-version er tidens hotteste computerspil, og har omkring 125 millioner aktive spillere. Epic Games har for nylig annonceret en turnering, hvor der vil være hele 100 millioner dollars i præmiepenge, skriver NBC.

Monopoly har eksisteret i over 80 år, og blev oprindeligt skabt for at lære amerikanerne, at kapitalisme medfører mere ondt end godt.

Ironisk nok har Hasbro tjent en formue på det, og har flere gange tidligere lavet særudgaver, blandt andet over tv-serien 'Friends'.

Skal du spille Fortnite Monopoly?

Ifølge BT's oplysninger arbejder danske importører på at gøre spillet tilgængeligt i butikker herhjemme, men der er endnu ingen dato på, hvornår det kan købes.