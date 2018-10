Er du træt af chokolade eller bolsjer i julekalenderen? Det sønderjyske røgeri Ømands tilbyder igen bacon-elskere en jule- eller adventskalender med bacon.

Adventskalenderen består af fire adventsgaver med hver to pakker bacon i. Hver pakke har sin egen smag, historie og indeholder 70-100 gram skiveskåret bacon. Den kostet 595 kroner, men der sælges kun 500 i alt.

Julekalenderen består af 24 forskellige typer bacon. Det gælder dog om at være hurtig, for røgeriet sælger kun 50 udgaver af julekalenderen. Oveni følger et eksemplar af bogen 'Bacon - Øjeblikke af lykke', der blandt andet indeholder bacon-opskrifter samt viden om baconet. Prisen er 1.995 kroner.

Hvordan varierer de forskellige typer bacon?

»Smagen kommer an på typen af gris, dens opvækst og kost, f.eks. har en sortbroget dansk landrace en særlig fedtfordeling, der giver en anden smag end den almindelige lyserøde gris, som vi kender. En af typerne i julekalenderen er fra en kirsebær-gris, hvilket giver noter af brombær,« fortæller ejer af Ømands, Allan Ungstrup.

Baconets smag afhænger også af modningstiden, og hvordan det er røget. Hos det sønderjyske røgeri i Sønder Vilstrup koldryger og tørsalte, de baconet.

Hvorfor er julekalenderen så dyr?

»Hvis man sætter det i perspektiv, så får du 24 typer bacon, og vi laver kun 50. Prisen afspejler al arbejdet - for hver enkel type har det taget 40-90 dage at producere, og noget af kødet er fra mindre producenter, hvilket selvfølgelige er dyrere end hvis det bare var 'almindelig' industrielt bacon. Det havde været billigere. Men man får en oplevelse udover det sædvanlige,« fortæller Allan Ungstrup.

Hvorfor laver I ikke flere end henholdsvis 500 og 50 kalendere?

»Det skyldes simpelthen tid, og så var der begrænset råvårer i forhold til det, som vi gerne ville have fat i.

Han fortæller, at røgeriet trækker vand ud af deres bacon.

»Så man får mere smag for pengene og det vil heller ikke svinde så meget, når man steger det, som konventionel bacon,« fortæller Allan Ungstrup.

Advents- og julekalenderen kan købes på www.oemands.dk.