»Den hund [har] reddet en familie da huset brændte, desværre kom den selv til skade. Jeg donere 1 kr pr. Deling til hunden kan få fixet ansigtet«.

Sådan skrev 29-årige Nicklas Hagedorn fra Hedehusene søndag eftermiddag på Facebook. Teksten ledsager et billede af en hund, som tilsyneladende har brandsår i ansigtet. Men hvis man lige kigger efter, kan man se, at det i virkeligheden er et stykke skinke, som er lagt på hundens ansigt.

Opslaget var ment som en joke, men Nicklas kunne ikke i sin vildeste fantasi have forestillet sig, hvordan det skulle ende.

»Jeg så billedet i en Facebook-gruppe og syntes, det var en god joke, så jeg lagde det på min egen profil. Men pludselig tog det fart, og inden jeg vidste af det, fik jeg tilsvininger om, at det er forkert, jeg stjæler penge og jeg er dyremishandler«, siger Nicklas Hagedorn.

Opslaget er blevet delt mere end 18.000 gange, og mange har skrevet til ham og spurgt, hvordan de selv kan donere penge til hunden.

»Det undrer mig, at så mange ikke lige bruger 10 sekunder på at tænke sig om, inden de deler det. Man deler alt ukritisk på Facebook efterhånden«, siger han.

Som en ekstra overraskelse for den unge mand, har han måttet konstatere, at det hovedsageligt er ældre mennesker, som sviner ham til i grove vendinger på nettet.

»Det er meget folk på 60+. Dem, der altid selv siger, at de unge taler grimt. Men jeg tager mig ikke af det, jeg ignorer dem bare. Jeg orker næsten ikke at forklare, at jeg aldrig har bedt nogen om at donere penge, og at det er skinke på hundens ansigt, hvis de ikke selv kan afkode det på tekst og billede«, siger Nicklas.

En af de mange svinere, som Nicklas har modtaget på grund af sin vittighed. Vis mere En af de mange svinere, som Nicklas har modtaget på grund af sin vittighed.

Heldigvis har mange taget spøgen, som den var ment, og hans familie og venner kan godt se det sjove i det hele. Nu vil han bare gerne opfordre folk til at tænke sig om, før de agerer på nettet.

»Jeg kan ikke lade være med at tænke på alle dem, som deltager i falske konkurrencer på nettet og deler dem, så andre også falder for det«, siger han.

I de tilfælde kan man nemlig blive franarret penge eller få en virus.

»Budskabet er: Tænk jer om, og brug to minutter på at kigge kritisk på et opslag, inden I deler det«, siger Nicklas Hagedorn.