Canadiske Nick Burchill ville så gerne tilbage og bo på hotellet the Fairmont Empress i British Columbia, Canada, efter han i 2001 blev bandlyst at vende tilbage. Derfor skrev han et brev til hotellets administration, som han har delt på det sociale medie Facebook.

Hvad der førte til bandlysningen involverer både pepperonipølse og måger. Det hele startede med, at Nick Burchill var blevet bedt af sine kammerater fra de canadiske reservetropper om at købe en speciel pepperoni med tilbage. Derfor fyldte han sin kuffert med den lokale delikatesse.

For at holde de mange pølser kolde valgte han at fordele dem i vindueskarmen og på hotelværelsets bord - med åbent vindue. Og den fejl begår han nok ikke lige igen. Efter en lang gåtur på 4-5 timer vendte han tilbage til hotellet, og her fik han sig noget af en overraskelse, da han åbnede for døren til hotelværelset.

En flok havmåger - omkring 40 stykker - havde invaderet værelset og mæsket sig i pepperonien. Den store fugleflok havde opholdt sig på Nick Burchills værelse så længe, at der var mågelort og mågesavl over det hele. Og for at gøre den noget tragikomiske scene endnu værre, så forskrækkede han fuglene så meget, da han åbnede for døren, at de gik helt amok i deres flugtforsøg. Og det skete både gennem åbne og lukkede vinduer.

'Resultatet var en tornado af havmåge-ekskrementer, fjer, pepperonistykker og forholdsvis store fugle, der fes rundt i værelset,' skriver han i Facebook-opslaget, der er blevet delt flere tusinde gange.

Han skulle til en vigtig middag med sit nye arbejde, hvorfor han måtte forlade hotellet for en stund, inden da bad han om hjælp i receptionen.

'Jeg kan stadig huske kvindens ansigtsudtryk, da hun åbnede døren. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle sige, så jeg undskyldte bare og tog til middag.'

Nick Burchill troede, at den pinlige affære var ovre, men hans firma havde modtaget et brev om, at han var blevet bandlyst fra at bo på hotellet.

Han slutter det åbne brev af med at skrive, at han er modnet og undskylder for episoden. Han håber på, at hotellet vil tage ham tilbage som gæst efter snart 18 år.

Og heldigvis var hotellet så venlige at tage imod hans undskyldning. Han gav dem i øvrigt et eksemplar af pølsen, der i første gang gav ham så mange problemer.

Det billede kan du se herunder:

Til mediet Times Colonist fortæller hotellets PR-ansvarlige Tracey Drake, at hun ikke troede på historien til at starte med. Hun troede i første omgang, at det var en aprilsnar. Men flere af de ansatte kunne fortælle, at det var en ægte fortælling.

»Det er sådan en ting, som man ikke kan opdigte,« siger hun til mediet.

På hotellets Facebook-side kan man læse, at de glæder sig til at få ham på besøg igen i fremtiden. De slutter af med at skrive, at hotellet blev restaureret i 2017, og at de nye værelser vil kunne holde hans pølse kold.