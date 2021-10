Det er ikke mange børn, som kan vise ar fra et glubsk rovdyr, men det kan den niårige Anton Østergaard Domazet fra Odense.

Han var for nylig på museum Naturama med sin mormor og sine to yngre brødre, hvor han kom i nærkontakt med en isbjørn.

Den var dog heldigvis ikke levende, men udstoppet.

»De er på vej ud, da min mor ser, at det er muligt at få taget billeder med isbjørnen, og så beder hun drengene hoppe op på podiet sammen med bjørnen,« siger Rikke Østergaard Domazet, der er mor til Anton.

Anton Østergaard Domazet er heldigvis okay, kan hans mor fortælle.

»Anton er jo lidt større end de andre, og han bukker sig for at gå under isbjørnens arm, men får rejst sig lidt for tidligt igen, og så får bjørnen altså en klo i hovedbunden på ham.«

Da det sker, er der personale fra museet, som ser det og kommer familien til undsætning. Det har moren fået fortalt efterfølgende. Den niårige får is på, og så tager drenge og mormor hjem, inden Rikke Østergaard Domazet får et opkald, hvor hendes mor spørger om hun har lim til sår.

»Jeg er sygeplejerske. Det er derfor, min mor spørger sådan, men vi har ikke lim på min afdeling,« siger Rikke Østergaard Domazet.

Hun og hendes mand, Bruno Østergaard Domazet, tager begge tidligt fri i det tilfælde, at sønnen skal på skadestuen. Så slemt står det dog ikke til.

De tre drenge fra Østergaard Domazet-familien lige inde det blodige opgør fandt sted.

»Flængen er et par centimeter lang, men den er ikke så dyb, så jeg klarer den med et par strips.«

Moren fortæller, at de har været i kontakt med Naturama, som fra start har taget sagen alvorligt og allerede nu har sat et skilt op om, at man skal være ekstra opmærksom.

»Det her er ikke en kritik af dem. Vi tog selvfølgelig kontakt til dem, så sådan noget ikke skulle ske igen, hvis det kan undgås, men jeg føler, de har været behjælpelige og lydhøre,« siger Rikke Østergaard Domazet.

Hun fortæller videre, at den niårige storvildtsjæger har det godt, og at der kunne være værre skader at bære rundt på for en skoledreng.

»Han synes nok, det er en lidt sjov historie. Hvor mange kan sige, at de har et ar, der er lavet af en isbjørn?,« siger moren.