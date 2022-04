En mystisk krise er afværget, men endnu ikke forklaret.

Tirsdag bandlyste TikTok nemlig flere af deres absolut største profiler, og det så ud til at være permanente udelukkelser fra det sociale medie, som ellers brødføder de populære internetstjerner i millionklassen.

Det skriver internetkulturmediet Dexerto.

De pludselige bandlysninger gik ud over ikke mindst TikToks mest populære influencer Charli D'Amelio, samt profiler som Addison Rae og Bella Porsch, der har omtrent 88 millioner følgere hver.

I knew I should’ve deleted the twerking video pic.twitter.com/SytzsPbPJj — Addison Rae (@whoisaddison) April 12, 2022

For som TikTok-stjernerne selv har dokumenteret på deres andre sociale medieplatforme, så lød beskeden, da de forsøgte at logge på TikTok, at deres profil var blevet »permanent bandlyst på grund af adskillige brud på fællesskabsreglerne«.

Men onsdag er alle profilerne igen aktive. Som om intet var hændt.

Men mystikken består, for TikTok har endnu ikke udtalt sig om de tilbagetrukne permanente bandlysninger af nogle af deres absolut mest populære indholdsskabere.

Dexerto spekulerer dog i den mulighed, at det kunne skyldes et koordineret hackerangreb eller bare helt simpelt være en fejl fra TikToks side.

@bellapoarch INFERNO - Sub Urban & Bella Poarch

Tjener millioner

Den 17-årige amerikanske danser Charlie d'Amelio har knap 140 millioner følgere på TikTok, og ifølge Forbes kunne hun sidste år hive hele 17,5 millioner dollar hjem på sin popularitet på det sociale medie.

Den popularitet har ikke mindst resulteret i, at Charlie d'Amelio har fået sin egen Hulu-realityserie 'The D'Amelio Show' og sit eget tøjmærke.

Den 21-årige danser Addison Rae har ifølge finansmediet 'kun' scoret 8,5 millioner dollar på sin tilstedeværelse på det sociale medie sidste år.

Til gengæld har hendes internetpopularitet givet hende mulighed for at lancere en duftserie og fået hende med i et afsnit af realityserien 'Keeping up with the Kardashians', i Netflix-filmserien 'He's All That' og den kommende film 'Fashionista'.

Den fremadstormende TikTok-stjerne Bella Poarch blev modsat de to ovenstående profiler ikke populær på at lave dansevideoer.

Hun har i stedet vundet hastigt frem på sine komiske videoer omkring gaming – noget, hun sidste år kunne hive 5 millioner dollar hjem på, og som hun efterfølgende har gjort en karriere som sanger ud af.