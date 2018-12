Søren Falbys muskler svulmer, hovedet er skaldet og fuldskægget går næsten ned til brystet. Han ligner en, der kunne samle dig op og knække dig midt over uden problemer.

»Han slår din mor. Hvad gør du?,« lyder spørgsmålet til et af Søren Falbys billeder, som er gået viralt på Facebook.

Men den 33-årige tømrer og bygningskonstruktør in spe fra Randers kunne aldrig finde på at slå nogens mor. Og han er godt træt af, at folk tror, han ville, bare fordi han er et muskelbundt.

»Jeg har altid haft meget imod den stereotype holdning til, hvordan folk, der ser ud som mig, er,« siger han til B.T.

Søren Falby. Foto: Privat foto

Og netop derfor valgte han ikke at lade billedet passere, da han stødte på det på det sociale medie.

»Jeg vil ikke slå nogens mor. Jeg elsker min mor til døde, og hun ville slå mig ihjel, hvis jeg nogensinde slog en kvinde,« skriver Søren Falby derfor til billedet, som har fået mindst 4.100 reaktioner.

Sammen med kommentaren delte han også et billede af sig selv med sin mor.

»Jeg delte billedet, fordi jeg ikke bryder mig om signalet om, at jeg kunne finde på at slå nogen som helst ned - og da slet ikke kvinder. Og jeg er kommet frem til, at den bedste måde at bekæmpe det på ganske enkelt er ved at kvæle det i kærlighed,« forklarer Søren Falby.

Foto: Anders Hemmingsen

Desuden kunne sammensætningen af tæsk og mor ikke være længere væk fra, hvem Søren Falby egentlig er. Han ser bare stærk ud, fordi det at gå i fitness er hans hobby og måden, han slapper af på.

»Jeg vil ikke sidestilles med vold mod kvinder, og jeg er så langt fra den type, som man overhovedet kan komme. Jeg plejer at sige, at jeg bogstaveligt talt er Danmarks største mors dreng,« siger han og griner.

Og billedet med moren har da også rykket noget ved folks forestillinger om, hvem Søren Falby er.

Hvor folk på gaden før i tiden kunne have svært ved at kigge ham i øjnene og måske endda var bange for ham, bliver han i dag i stedet mødt med high fives, positive kommentarer og skulderklap.

Søren Falby sammen med sin kæreste, Malene Larsen. Foto: Privat foto

Muskelbundets mor er dog rimeligt uvidende om, hvor populær hendes søn er blevet.

»Min mor synes, det er sjovt, men hun er 66 år, så jeg tror ikke helt, hun er med på, hvor stort det egentlig er på nettet. Hun roser mig bare og siger, hun er stolt - ligesom alle andre mødre vel gør, vil jeg tro.«

Billedet af Søren Falby med den provokerende tekst og hans 'kvæl det i kærlighed'-svar er også blevet delt på Anders Hemmingensens Instagram, hvor opslaget har fået over 42.000 synes godt om-tilkendegivelser. Det er Søren Falby glad for.

»Jeg vil gerne være med til at skabe et andet blik på typer som mig. Vi er ikke farlige, selvom vi måske ser sådan ud.«