Anthony McCullar fra Texas i USA troede, han var blevet sendt i skole i en ganske uskyldig T-shirt med et stort gult McDonald's-logo - men da hans mor fik kigget nærmere på trøjen, fik hun røde ører.

Nu har hun set sig nødsaget til at komme med en offentlig undskyldning til drengens lærere.

'Mine dybeste undskyldninger til lærerne og personalet på Travis Elementary', skriver hun på Facebook.

Ifølge Shelly McCullar havde hun modtaget en stor bunke aflagt tøj fra en veninde, som sønnen Anthony havde fået lov at gå på rov i. Og en morgen, han skulle i skole, faldt valget på en postkasserød T-shirt med den 'gyldne måge' fra det velkendte McDonald's-logo og mottoet 'I'm lovin' it' (jeg elsker det, red.) skrevet nedenunder.

Drengen tog i skole, og ifølge Shelly McCullar bemærkede ingen noget - ikke før Anthony McCullar kom hjem igen, og moderen fik kigget nærmere på trøjen.

Og her bemærkede hun, at i stedet for fastfoodgigantens karakteristiske M formet af pomfritter så man konturerne af en kvinde i stiletter, der spreder sine ben for beskueren.

'Jeg lover, at fra nu af vil jeg overvåge, hvad mine børn har på! Jeg anede ikke, at Anthony havde denne på i skole,' skriver hun og tilføjer, at hun aldrig havde ladet ham tage den på, havde hun vidst det.

I en video af Anthony McCullar, som moderen har delt, hører man sønnen sige, at hans lærer 'troede, det var McDonald's. Og at det gjorde han i øvrigt også selv.

Efter chokket har lagt sig, kan den amerikanske mor dog godt se det sjove i situationen.

'Bag flovheden grinede jeg min røv i laser,' skriver hun.