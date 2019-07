En 29-årige, iransk model trækker netop nu overskrifter i hele verden for sin opsigtsvækkende men også nedslående historie.

Hun er flygtet fra sit hjemland af frygt for dets strenge, islamistiske lovgivning, og endte som hjemløs i Frankrigs hovedstad, Paris.

Nedturen startede for Negzzia, da hun i 2017 fik taget nogle billeder, hvor hun optrådte i undertøj. Det er ulovligt for kvinder i Iran at blive fotograferet halvnøgen, og kan straffes med både pisk og fængsel, skriver Daily Mail.

Billederne endte i politiets hænder, og derfor så hun ingen anden udvej end at flygte ud af landet. Først til Tyrkiet, og derefter videre til Paris, hvor hun søgte syl i november 2018, og gik i gang med at forsøge at fortsætte sin modelkarriere.

Drømmen brast imidlertid hurtigt, da hun uden penge og et netværk hverken kunne få jobs eller betale for et sted at bo. Hun måtte sælge sine ejendele og bo på gaden.

Ifølge nyhedsbureauet Efe oplevede hun gentagne gange, at tilsyneladende barmhjertige mænd ville hjælpe hende med både arbejde og husly, men hver gang viste det sig, at de ville have sex til gengæld.

Imens sneglede hendes asylsag sig afsted, og den desperate situation fik hende til at forsøge selvmord tre gange.

Alligevel fortryder hun intet.

Vis dette opslag på Instagram My story is not over , I’m just stepping into the next chapter #blackandwhite Et opslag delt af Supergirl (@negzzia) den 8. Jun, 2019 kl. 10.29 PDT

»Jeg er stolt over at være en kvinde, som trådte ud af min komfortzone og brød alle de regler, som ikke respekterer kvinder«, skriver hun på sin Instagram-profil.

Efter at en fransk journalist opsnappede historien om hendes skæbne, er går tingene nu i den rigtige retning for den smukke model.

Først og fremmest har hun fået tag over hovedet i form af et asylcenter, og den franske indenrigsminister Christophe Castaner har personligt lovet, at der vil blive taget hånd om hendes asylsag hurtigst muligt.

Den massive omtale i Frankrig og resten af verden har også åbnet døre for hende karrieremæssigt, og hele 122.000 følger nu hendes Instagram-profil, hvor hun primært lægger billeder op af sig selv.