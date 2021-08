Der skal ikke mere end et vellignende foto og par klik til. Og vupti, så er der et nøgenbillede klar. Af ekskæresten, kollegaen, kendissen eller klassekammeraten.

»Det er en virkelig, virkelig dyster situation,« som Henry Ajder udtrykker det.

Den britiske it-ekspert ser med bekymring på et nyt site, der slår sig op på at kunne lave nøgenbilleder af alle og enhver. Ifølge Huffington Post vel at mærke falske nøgenbilleder, såkaldte deepfakes.

Konceptet på sitet er lige så simpelt som udtrykket: Man uploader et billede af den person, man vil se nøgen – og dernæst skabes et foto, hvor personen er fuldstændig afklædt. Altså et miks af personens rigtige ansigt med en anden (nøgen) krop. I sådan en grad at det ved første øjekast kan være svært at se, at der faktisk er tale om digitalt snyd.

Sådan ser den simple brugerflade på sitet ud. Vis mere Sådan ser den simple brugerflade på sitet ud.

Og så er det gratis.

Huffington Post skriver, at sitets popularitet ikke mindst af den grund er eksploderet i år med omkring 40 millioner hits på nettet indtil videre, hvilket gør den til en af de mest populære deeptake-værktøjer nogensinde.

»Realismen er blevet massivt forbedret,« som deepfake-eksperten Henry Ajder siger og udtrykker yderligere bekymring over, at den digitale afklædningsværktøj ser ud til at være rettet specifikt mod kvinder:

»Størstedelen af dem, der bruger det, har tænkt sig at ramme folk, de kender.«

For ifølge Huffington Post kan der kun genereres nøgenbilleder af kvinder. Hvis man uploader et billede af en mand, vil han godt nok fremstå med en nøgen mandekrop, men med kvindelige kønsorganer.

Sitet lover da også, at den kan få 'alle mænds drømme til at gå i opfyldelse' og 'afsløre sandheden gemt under tøjet' ved hjælp af kunstig intelligensteknologi.

Samtidig findes der også en dansk brugerflade med slagordene 'nudificer alt, tilgængelig gratis, anonymouse, lad os begynde' – den danske version er som den engelske flere steder grammatisk udfordret.

Trods den store popularitet vides det faktisk ikke, hvem der står bag sitet, der blev lanceret i 2020. Indtil videre kommer langt de fleste brugere fra USA – fulgt af Thailand, Taiwan, Tyskland og Kina.

Sådan ser den danske brugerflade ud. Vis mere Sådan ser den danske brugerflade ud.

Efter omtalen af afklædningssitet er dukket op, har det britiske parlamentsmedlem Maria Miller rejst en debat om, hvorvidt værktøjer, der kan skabe falske nøgenbilleder, bør forbydes.

»Det burde ses som en seksuel krænkelse at distribuere seksuelle billeder online uden samtykke, så det kan afspejle den indvirkning, det får på folks liv« siger hun til BBC.

B.T. er bekendt med navnet på sitet, men har valgt at udelade det for ikke at være med til at sprede udbredelsen yderligere.