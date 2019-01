Hvad gør du, hvis du har et brændende ønske om at sætte rekord på et socialt medie?

Du finder tegnebogen frem.

Det er i hvert fald den metode, den japanske milliardær Yusaku Maezawa de seneste dage har benyttet sig af, og det har i allerhøjeste grad givet pote.

Den 43-årige rigmand udsendte den femte januar et tweet, hvor han lovede at betale knap 600.000 kroner til 100 tilfældigt udvalgte personer.

ZOZOTOWN新春セールが史上最速で取扱高100億円を先ほど突破!!日頃の感謝を込め、僕個人から100名様に100万円【総額1億円のお年玉】を現金でプレゼントします。応募方法は、僕をフォローいただいた上、このツイートをRTするだけ。受付は1/7まで。当選者には僕から直接DMします! #月に行くならお年玉 pic.twitter.com/cKQfPPbOI3 — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 5, 2019

For at komme i betragtning til at blive en af de 100 heldige vindere, skulle man blot følge hans Twitter-profil og re-tweete hans budskab.

Og så skete der ellers noget, skriver msn.com.

Yusaku Maezawas opslag er re-tweetet mere end fem millioner gange, og dermed har rigmanden pulveriseret den hidtidige Twitter-rekord, som den amerikanske teengaer Carter Wilkinson satte i 2017 med 3,55 millioner re-tweets.

Samtidig har Yusaku Maezawa fået mere end tidoblet antallet af følgere på Twitter.

Yusaku Maezawa var også i vælten i september, da det kom frem, at han bliver den første passager på det fartøj, Tesla-milliardæren Elon Musk planlægger at sende til månen i 2023. Foto: DAVID MCNEW Vis mere Yusaku Maezawa var også i vælten i september, da det kom frem, at han bliver den første passager på det fartøj, Tesla-milliardæren Elon Musk planlægger at sende til månen i 2023. Foto: DAVID MCNEW

Før rekord-tweetet havde han lige godt en halv million følgere.

Nu følger 5,7 millioner mennesker med i hans udskejelser på Twitter.

Yusaku Maezawa, der angiveligt er god for omkring 20 milliarder kroner, har tjent sin enorme formue på webshops som Start Today og Zozotown.

Den stenrige japaner siger, at han vil kontakte vinderne via deres Twitter-indbakke.