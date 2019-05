En af verdens bedste og mest unikke restauranter holder op med at eksistere ved udgangen af 2019.

Det drejer sig om den svenske, tostjernede Michelin-restaurant Fäviken Magasinet, som annoncerer lukningen på sin hjemmeside.

»Fäviken Magasinet lukker, fordi Magnus, chefkokken, har besluttet sig for at forlade restauranten«, skriver ejeren, som ikke vil forsøge at finde en ny chefkok og holde restauranten åben, da den dermed ville miste sin unikhed.

Den lille bitte restaurant højt oppe i Sverige er kendt for at bruge lokal mad, som chefkokken Magnus Nilsson selv samler og jager. Hans aftryk på resultatet er derfor for stort til at man tør lade andre tage over.

Det bliver ikke mere autentisk: Der er plads til 24 gæster ad gangen i den lille restaurant. (PR-foto) Vis mere Det bliver ikke mere autentisk: Der er plads til 24 gæster ad gangen i den lille restaurant. (PR-foto)

Magnus Nilsson vil væk fra restauranten, som han har drevet i mere end 10 år, fordi han er grundtræt, skriver han på Instagram.

»Når jeg er færdig her, vil jeg bruge tid med min familie, reflektere, fiske, ordne have, skrive og komme i form, både fysisk og psykisk. Jeg vil ikke lyve, jeg er en lille smule træt efter så lang tid, hvor jeg har skubbet udviklingen af denne restaurant frem«, skriver han i et Instagram-opslag, hvor han understreger, at der ikke er nogen konflikt til grund for hans afgang.

Han fremhæver desuden, at restauranten aldrig har været bedre, end den er nu, og at alle, der har reserveret tid i 2019 ikke skal fortvivle.

Han bliver nemlig i køkkenet - fuldt dedikeret - frem til 14. december.

Fäviken Magasinet er flere gange blevet anerkendt som en af verdens aller ypperste restauranter.

I 2015 blev den officielt kåret som verdens 25. bedste restaurant, og til december kan den takke af med to Michelin-stjerner på gravstenen.

Med nyheden om lukningen må gourmeter samtidig indse, at man ikke kommer til at prøve restauranten, hvis man ikke allerede har været der eller står på booking-listen. Der er nemlig fuldt optaget året ud.

Dermed får man ikke oplevelsen af at sidde i det lille rum med plads til 24 gæster og spise midt i Nordsveriges storslåede natur.