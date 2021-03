Han blev født den 30. januar 2021. Og 5. marts fik offentligheden hans navn.

Tyler Rose Chapsal kommer Medina og hendes mand, Malo Chapsals søn til at hedde.

Det kan man se på Medinas officielle Instagram, hvor hun har delt det i en story.

Tyler Rose Chapsal er Medinas første barn. Faren er Malo Chapsal, som hun mødte i 2018.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af MEDINA (@officialmedinamusic)

6. juni 2020 lovede de hinanden evig kærlighed i medgang og modgang, da de blev viet på rådhuset.

Og for blot små tre måneder siden kunne 'Kun for mig'-sangerindens manager så afsløre, at parret ventede sig en lille, som de havde holdt hemmeligt.

Hvis navn vi nu kender.

Og noget tyder på, at de to ægtefæller nyder livet med lille Tyler.

2. marts lavede hun nemlig et post på Instagram, hvor hun stod med Tyler Rose Chapsal med teksten: »Everthing makes sense.«