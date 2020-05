Modellen Cara Delevingne og skuespilleren Ashley Benson er gået fra hinanden efter næsten to år som par.

De første rygter omkring parret begyndte at florere i august 2018 - her fangede en fotograf dem, da de stod og kyssede i Heatthrow Lufthavn i London. Det skriver People.

Det var dog først i Juni 2019, at Cara Delevingne og Ashley Benson offentliggjorde, at de var et par. Det stod Cara Delevinge for, da hun lagde et opslag på Instagram, hvor de kyssede. Kort efter startede der rygter om, at de var blevet forlovet - parret fik dog aldrig officielle papirer på hinanden.

Et par måneder efter fortalte Cara Delevingne, hvordan det var at være forelsket. Det gjorde hun i et interview med Elle UK:

»Det føles helt fantastisk, når man ikke længere er alene. Når man pludselig står sammen med en anden.«

I februar i år lagde Cara Delevingne atter et kyssebillede på Instagram. Til opslaget skrev hun: 'Et kys med et formål. Den her valentines dag, kan du, hvis du deler et billede med en du elsker, en ven, eller dit kæledyr gøre opmærksom på hjælpeorganisationen 'Kys kræft farvel.'

Og til lige netop det opslag vælter det nu ind med kommentarer. Rigtige mange følgere er nysgerrige på, hvorfor parret er gået fra hinanden. Blandt andet er der en følger, som skriver 'Hvad er grunden til, at I er gået fra hinanden?' og hun bliver bakket op af en anden, som skriver 'Mit hjerte er knust.'.

Parret har ikke selv bekræftet bruddet, men flere kilder tæt på parret har bekræftet det til People.