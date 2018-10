Hver uge går journalist Anders Hemmingsen på jagt efter danskernes forsvundne ting i podcasten 'Helt væk med Hemmingsen'.

Med sig i studiet har han en kendt gæst, der denne gang er Rasmus Brohave.

Youtuberen bliver vidne til lidt af et nissedrama, da Camilla ringer ind og efterlyser sin elskede havenisse, som blev stjålet for mere end to år siden, men stadig er savnet af familien.

Og minsandten om ikke en ung mand med røde ører ringer ind, og tager ansvaret for den fæle ugerning.

»Vi var til en gymnasiefest for nogle år siden. Og jeg har altid haft den her drøm om, at jeg skal stjæle en havenisse. Så stod der en nisse ude foran den her fest, og så tænkte jeg 'den må jeg simpelthen bare have med hjem,« erkender tyven, Martin, skamfuldt.

Nissetyveriet skulle imidlertid vise sig at få store konsekvenser for Martin og hans to kammerater, som hjalp til med tyveriet. De blev nemlig uvenner over, hvem der skulle opbevare nissen, og de to kammerater blev så sure på hinanden, at de ikke snakkede sammen i flere år.

»Det endte med, at de var uvenner i to år over nissen - indtil starten af maj i år. Det endte med, at Mads smadrede den. Nissen er død. Det er jeg meget ked af,« siger Martin.

Hør i ugens podcast, hvordan Camilla reagerer på den nyhed, da hun konfronterer Martin med nissetyveriet.

Vis dette opslag på Instagram Hedder du Christian Jensen? Så tag med til Barcelona og se fodbold med @l.videbaek ⚽️ Er det dig, så send os en besked i indbakken. #heltvaekmedhemmingsen Et opslag delt af Helt væk med Hemmingsen (@heltvaekmedhemmingsen) den 15. Okt, 2018 kl. 6.12 PDT

Her kan du også høre en meget specifik efterlysning af en mand, som skal med til Barcelona og se fodbold. Det er ikke småting, der ligger til grund for dén efterlysning.

Desuden er der nyt i sagen om Malte Ebert, der ønsker sig en græsk landskildpadde.

