Penissen, kødhammeren, anakondaen, dillerdalleren, kæppen, snablen og pikken. Kært barn har mange navne.

Uanset hvad manden kalder sin nedre region, så er faktum, at den bliver mindre og mindre. Det fastslår Shanna H. Swan, Ph.d., som arbejder med miljø -og reproduktiv epidemiologi.

Ikke nok med, at penissen bliver mindre, så falder fertiliteten hos mænd også gevaldigt. Alt sammen på grund af et forurenende kemikalie. Det skriver SkyNews.

Shanna Swan skriver i sin bog ‘Count Down’, at menneskeheden står over for en ‘eksistentiel krise’, fordi de såkaldte ‘ftalater’ påvirker vores hormonproducerende systemer.

Arkiv af en romersk statue. Foto: ANDREAS SOLARO

‘Ftalaterne’ er et kemikalie, der anvendes i fremstillingen af plast. Kemikaliet bliver brugt for at gøre plastik mere fleksibelt. Man finder det derfor blandt andet i legetøj og fødevarer, hvorfor det på den måde overføres til mennesker.

Shanna Swan startede med at forske i ftalaterne hos rotter. Her opdagede hun, at når rottefostre blev udsat for kemikaliet, så ville de blive født med formindskede kønsorganer. Noget, som man er begyndt at se hos mennesker nu.

En undersøgelse fra 2017 viste, at sædkvaliteten blandt mænd i vestlige lande var faldet med mere end 50 procent i løbet af de sidste fire årtier.

Shanna Shawn mener, at i 2045 vil de fleste mænd ikke være i stand til at befrugte kvindernes æg på grund af en for ringe sædkvalitet.