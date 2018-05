Fænomenet nåede også til Det Hvide Hus, hvor Donald Trump og hans stab lavede sjov med det, som du kan se i videoen herover.

De seneste dage har en video med et mystisk lydbedrag fået folk over hele verden til at strides. Nu står manden bag det virale 'Laurel/Yanny'-mysterium frem og afslører, hvad han i virkeligheden sagde på den berømte optagelse.

Tirsdag i sidste uge fik en ung kvinde Twitter til at koge over, da hun lagde en video på nettet, hvor man kan høre en computerstemme sige: 'Laurel'. Eller også sagde den 'Yanny'. Eller måske begge dele?

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15. maj 2018

For alle hørte noget forskelligt, og eksperter fra hele kloden bød ind med svar og forklaringer på det mystiske lydbedrag.

Men nu har Time talt med manden bag stemmen. Og han slår fast: Han sagde Laurel.

64-årige amerikanske Jay Aubrey Jones arbejder som skuespiller og sanger, og da opslagsværket Vocabulary.com for 11 år siden efterspurgte en dyb, klar stemme til at udtale alskens ord, slog Jay Aubrey Jones, der både har optrådt på Broadway og i tv-programmet 'The Michael J. Fox Show', til.

Her skulle han indspille 36.000 af 200.000 engelske ord, som brugerne af Vocabulary.com herefter kan klikke sig ind på, hvis de er i tvivl om en udtale. Men da han dengang i 2007 stod i studiet og udtalte 'Laurel' - som desuden ikke var tænkt som værende et navn, men det engelske ord for en laurbærkrans, som blev båret af sejrherrer i oldtidens Grækenland - anede han ikke, at hans optagelse ville gå viralt 11 år senere.

Men det gjorde det, da en ung studerende for nylig faldt over ordet og lagde det på Twitter for at høre, om andre også hørte, hvad hun gjorde.

Og det gør 64-årige Jay Aubrey Jones faktisk.

»For det meste hører jeg 'Laurel', men jeg kan også høre en lille smule 'Yanny',« siger manden bag optagelsen til Time.

Hvad hører du?

Han er ret underholdt af, at hans ord har skabt så meget postyr. Men også undrende.

»Jeg er fascineret, og jeg ville ønske, jeg kunne sætte mig ned med folk og spørge: 'Hvorfor? Med alle de ting, der sker i verden lige nu?'« griner han.

Det er ikke kun ordet 'Laurel', der har forvirret hele verden. På BTs Instagram har vi postet et andet mystisk ord, der deler vandene. Hvad hører du?