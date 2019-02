I begyndelsen af året skabte et simpelt æg internationale overskrifter, da det slog alle rekorder og blev det mest likede billede på Instagram nogensinde.

Siden hen har det vrimlet med spekulationer om, hvem der stod bag den anonyme profil, som delte billedet og skabte den dertilhørende verdensomspændende trend.

Men nu har manden bag idéen givet sig til kende.

Den 29-årige englænder Chris Godfrey, der arbejder for et reklamebureau, står nu frem i New York Times og fortæller, hvorfor han postede billedet.

Vis dette opslag på Instagram Let’s set a world record together and get the most liked post on Instagram. Beating the current world record held by Kylie Jenner (18 million)! We got this #LikeTheEgg #EggSoldiers #EggGang Et opslag delt af EGG GANG (@world_record_egg) den 4. Jan, 2019 kl. 9.05 PST

Det var et foto af den kendte realitystjerne og iværksætter Kylie Jenner som startede hele miseren.

Chris Godfrey lærte nemlig i begyndelsen af året, at et billede af Jenner og hendes nyfødte datter besad rekorden som det hidtil mest likede billede på Instagram med 18 millioner likes.

Han husker i dag, hvordan han tænkte: ‘Mon noget så simpelt som et æg kan være vildt nok til at slå rekorden?’

Han oprettede profilen ‘world_record_egg’ og delte et billede af et brunt æg på en hvid baggrund.

Og det lykkedes. Bare ni dage senere var rekorden hans - og i dag har det originale æg mere end 52 millioner likes.

Men hvorfor et æg? Dét spørgsmål har været på manges læber siden fænomenet opstod for blot en måned siden.

Det var faktisk en gennemtænkt beslutning at bruge ægget, forklarer Chris Godfrey.

»Et æg har hverken køn, race eller religion. Et æg er et æg. Det er universelt,« siger Chris Godfrey til New York Times.

Til dagligt arbejdet han som kreativ reklamemand i London, og efter æggets succes satte han to venner til at hjælpe med Instagram profilen.

I dag er ægget blevet brugt i en reklame hos streamingtjeneste Hulu, hvor ægget fortæller en historie om, hvordan det virale hit har påvirket dets mentale helbred.

Reklamen linker efterfølgende til en hjemmeside for nonprofit organisationen Mental Health America. En organisation. som hjælper folk med mentale problemer.

Efter det første billede blev delt, har der været mange rygter om, hvordan hypen om det gennemsnitlige æg, blev så stor, som den nu gjorde.

Godfrey forklarer, at han derfor efter flere ugers tavshed mente, at det var på tide at stå frem og fortælle sandheden bag det virale hit.

Der har blandt andet være tale om, at berømte influencers er blevet betalt for at promovere ægget, men Chris Godfrey afviser alle rygter og siger, at æggets popularitet er opstået af sig selv.

Han forklarer, hvordan særligt den yngre generation tog ægget til sig, at fænomenet derved spredte sig på skoler og legepladser.

Godfrey og hans to kollegaer vil ikke fortælle, hvor mange penge, de har fået ud af reklamerne og omtalen af ægget.

De fastholder at det mest interessante er, at de fangede verdens opmærksomhed og skabte et globalt fænomen. For dem, handler det mest af alt om, hvad du vælger at bruge denne opmærksomhed til.