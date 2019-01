21-årige Mads Marius er ude at rette kritik mod mænd på sociale medier, efter en 17-årig 'X Factor'-deltagers påklædning startede en voldsom debat.

Den 17-årige teenagerpige valgte angiveligt at gå til audition uden bh, og det affødte en storm af meninger på sociale medier.

»Jeg synes, tonen på nettet er sindssyg,« siger Mads Marius, som netop holder foredrag om kropsidealer og om at skulle leve op 'til det perfekte'.

»Hvad med dig selv?« spørger han retorisk.

Han mener, at det er nemt for især mænd at sidde hjemme bag skærmen og kritisere.

Ifølge ham ville mænd kunne sammenligne det med at få deres penis vurderet af en masse mennesker på nettet.

Forskellen er, at de ikke bærer deres mere private dele ude i offentligheden, bemærker han.

Mads Marius har lagt et indlæg på Facebook, som i skrivende stund har fået over 18.000 'likes'.

Foto: Mads Marius

'Lad dem (brysterne, red.) flagre i deres frie form uden bh, hvis det er det, I vil. Vis det naturlige,' skriver han til kvinderne på Facebook.

En overvægt af kvindelige brugere på Facebook takker ham for bidraget til debatten og kvitterer med kommentarer som 'Fantastisk skrevet' og 'Respekt!'

»Jeg arbejder med kropsidealer til hverdag, og det er noget, der ligger mig meget nært,« siger han.

Han gør desuden opmærksom på, at det nok er klart de fleste mænd, som bare bifalder bryster i alle udgaver, og han håber også, at pigerne, der er fanget i debatten, husker, at ikke alle mænd er sådan.

»Man må ikke glemme, at man ikke er alene. Det gælder også for det andet køn,« siger Mads Marius og fortsætter:

»Selvfølgelig er der stor forskel på, om man taler om bryster eller penis, men følelsen af at skulle leve op til et kropsideal er det samme.«

Sammen med opslaget har Mads Marius lagt et billede af sig selv i en rød bh, som er faldet halvt ned.

'Bliver du krænket af billedet her? Så undskylder jeg ikke på forhånd,' skriver den 21-årige, som i mange år kæmpede med sit selvværd, efter han havde gennemgået en hjerteoperation, som efterlod et stort ar.