Normalt er panel-programmet 'Mads og Monopolet' vant til at hjælpe dem på to ben, men for nyligt kom radioprogrammet også en firbenet til undsætnng.

En lytter har nemlig skrevet ind og fortalt, hvordan en 'Mads og Monopolets' podcast havde en god effekt på deres lille hundehvalp.

Hvalpen Kashmir havde problemer med at skulle være alene, så ejerparret vidste ikke helt, hvad de skulle gøre. Indtil de fik idéen om at tænde for 'Mads og Monopolet.'

De satte radioprogrammet til at spille, mens den lille hund blev efterladt i tre kvarter i bryggerset.

Testen skulle dog for alvor stå, da kæresteparret, der ejer hunden, skulle på arbejde for første gang, efter hvalpen flyttede ind.

Igen viste det sig, at radioprogrammet havde en positiv effekt, skriver lytteren i et brev, som er blevet sendt ud på 'Mads og Monopolets' facebook-side.

Men da de kom hjem igen, lå lille kashmir bare og logrede.

Der var ikke afføring på gulvet, intet var bidt i stykker eller raseret, skriver ejeren.

»Jeg ved ikke, om hvalpen syntes, at andre folks problemer og fuck-ups var søvndyssende kedeligt, eller om det var din rolige, blide og bløde manderøst, som gjorde det, men stille og sød var den,« skriver lytteren til Mads Steffensen.

Opslaget, som ,'Mads og Monopolet' har lagt på deres Facebook, har fået over 2.000 likes på en time.

Sammen med teksten følger et lille billede af den lille plyssede Kashmir, som nu kan være alene hjemme uden problemer.

Ejeren beder folkene bag radioprogrammet give det gode råd videre til andre hundeejere, og det er hermed sket via sociale medier.