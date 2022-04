Siden Frances Connoly vandt godt en milliard kroner i 2019, er den 55-årige brite endt ud i lidt af et misbrug.

Men det er ikke luksuriøse middage eller dyre tasker, den pensionerede lærer er blevet glad for.

Det er følelsen af at give sine penge væk.

Det er 'afhængighedsskabende og giver et sus i maven', fortæller hun til BBC.

Frances Connoly vandt de mange millioner i EuroMillions sammen med sin mand, Patrick Connoly, og han har måttet give sin kone et budget for at sikre sig, at de gode gerninger ikke løb løbsk.

Foreløbig er Frances Connoly dog allerede kommet til at bruge de penge, der er afsat frem til 2032.

Allerede inden milliardgevinsten var den 55-årige brite glad for at give trængende en økonomisk håndsrækning. Hun blev i sin tid provokeret over at høre om nogen, der havde brugt 220.000 kroner på en flaske champagne. Penge, som man kunne have brugt på at hjælpe et ungt menneske med at købe et hus, fortæller hun til BBC.

Hun kan ikke forstår, at det skulle være underligt at give sin præmie væk.

EuroMillions-vinderne Francis og Patrick Connolly. Foto: CLODAGH KILCOYNE

»Hvorfor ville du ikke gøre det? Det har jeg gjort hele mit liv,« siger hun.

»Jeg ville alligevel have været millionær, hvis jeg tog de penge tilbage, jeg har givet væk gennem årene.«

Der er dog også blevet råd til at forsøde Frances og Patrick Connoly eget liv. Parret har købt et seksværelses hus i County Durham med syv tønder land samt en brugt Aston Martin.

De mener dog ikke, at den store gevinst har ændret dem som mennesker.

»Hvis du er dum, inden du får den, er du også dum bagefter.«