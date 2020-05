Ingen rejser, ingen skole og ingen sociale sammenkomster er blot nogle af de ting, som hele verden har været berørt af under coronavirussen.

Og selvom at hele verden langsomt er ved at åbne op til 'normal' igen, så advarer forskere om, at man for hurtigt siger helt farvel til coronavirussen.

En kommende vaccine ligger stadig langt væk, og håbet om, at vi mennesker vil udvikle immunitet mod virussen, når vi bare er nok, der har haft sygdommen, er der stadig ingen beviser for, skriver Al Arabiya English.

Og selv hvis vi opnår en masseimmunitet, så har corornavirussen haft en så alvorlig indflydelse på hele verden, at der er nogle ting, som vi vil opleve aldrig bliver 'normale' igen.

Al Arabiya English har lavet en liste over fem ting, som højst sandsynligt aldrig vil blive som før coronavirussen.

Nummer 1. Flyvning: Selvom mange måske gerne vil ud og rejse, så vil den globale økonomiske krise og massearbejdsløsheden være en hindring for, at rejser og flyvninger vender tilbage til normalen.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Al Arabiya English, så svarede hele 69% af de adspurgte, at de ikke havde mulighed for at rejse, før deres personlige økonomi er stabil igen.

Nummer 2. Uddannelse: Over 72% af studerende i hele verden er påvirket af lukningen af skoler og universiteter. Mange har fået aflyst deres eksaminer eller fået dem flyttet til online-undervisning.

Og netop online-undervisning kan fremover blive en del af de universitetsstuderendes uddannelse. Det åbner nemlig op for muligheden for, at flere studerende kan studere på et universitet i et andet land, uden at de skal flytte.

Derudover kan flere studerende slippe for at tage hele vejen til et universitet, hvis de for eksempel kun har en times undervisning.

Nummer 3. Fossile brændstoffer: Siden coronavirussen ramte hele verden er den globale efterspørgsel på olie faldet med næsten en tredjedel. Mange olieleverandører i hele verden har drejet nøglen om og spørgsmålet er, om de nogensinde vil vende tilbage til normalen igen.

Klimakrisen spiller også en væsentlig rolle, og måske det her er vejen mod en mere bæredygtig verden?

Nummer 4: Hygiejnevaner: Håndtryk var før coronavirussen en helt normal måde at hilse på folk på. Men det er nok en vane, som aldrig kommer tilbage igen.

»Du vil aldrig give håndtryk til nogen igen,« sagde Anthony Fauci, leder af US National Institute of Allergy and Infectious Disease, i en nylig podcast lavet af Wall Street Journal.

Nummer 5. Madforsyning: Mange steder i verden oplever befolkningen tomme hylder, når de er nede og handle. Det betyder, at det er nødvendigt at styrke den internationale fødevarehandel. Men det er også nødvendigt at styrke den lokale produktion.

Ydermere har folks handlevaner også ændret sig drastisk. Mange er begyndt at handle online og ifølge en undersøgelse lavet af Al Arabiya English, har 69% af de adspurgte sagt, at de vil opretholde deres vaner og blive ved med at handle online - også efter at pandemien er ovre.