'Jeg går ikke op i al det gud-halløj der, men jeg går op i, at mandschauvinister skal tage en slapper og opføre sig ordentligt!'

Sådan skriver Linse Kessler på sin Instagram-profil, efter en rundspørge foretaget af Jyllands-Posten viste, at hver fjerde kvindelige præst føler sig diskrimineret på jobbet.

‘Vi er så heldige at leve i et moderne velfærdssamfund, sådanne stenalder-herrer må sgu enten tage sig sammen eller træde af,’ skriver den 52-årige realitystjerne.

Hun reagerer på undersøgelsen, der blandt andet viser, at 158 af de adspurgte 631 kvindelige præster på et tidspunkt har følt sig diskrimineret af en mandlig kollega på baggrund af deres køn.

Og 11 procent af dem har oplevet at blive nægtet et håndtryk af en mandlig kollega.

Linse Kessler skriver, at hun har æren af at kende en kvindelig præst, og netop derfor rammer undersøgelsen hende måske endnu hårdere:

‘Tanken om, at hun og andre kvinder i deres job skal opleve og leve med sådan noget oldnordisk pis, gør mig sur.’

Men den tanke er ikke en, der får præst Henrik Højlunds sind i kog. Tværtimod.

Han er præst i Kingos Kirke på Nørrebro og mener, at kvindelige præster skal lade være med at forsøge at ændre på tingenes tilstand og i stedet acceptere, at kønsdiskrimination på jobbet er et vilkår.

»Jeg synes ikke, at man skal have lov til at være imod kvindelige præster. Men jeg synes, at man skal have lov til at have den holdning, at kvinder ikke skal være præster. Det er ret væsentligt for mig at skelne,« siger han til Ritzau.

Ifølge ham bør man følge Bibelens budskab om, at der er forskel på mænd og kvinder. Han henviser til Det Nye Testamente, hvor der for ham er tale om en meget klar rollefordeling mellem mand og kvinde, ligesom der er en biologisk forskel.

Men ikke desto mindre møder Linse Kessler stor opbakning i kommentarfeltet under sit opslag.

Der er mange, der deler hendes frustration, ligesom der er flere, der beskriver, at de selv oplever kønsdiskriminering i arbejdslivet.

'Kønsdiskriminering på jobbet findes mange steder. Jeg arbejder inden for sundhedsvæsenet, og vidste du godt, at mange borgere fravælger hjælp, hvis de ikke vil have bestemt besøg? F.eks en dame ønsker ikke hjælp fra en mand eller en med tørklæde på. En anden mand ønsker ikke hjælp fra en dame som er tyk. Og det er jo blot hverdagsting i sundhedsfaget, som vi blot accepterer,' er der en Instagram-bruger, der skriver.

Ligesom en anden bruger skriver, at hun engang blev kasseret til et job, hun søgte, fordi hun var en kvinde:

‘Velvidende om, at jeg sagtens kunne udføre det arbejde, som mændene lavede. Men jeg var jo ‘bare’ en kvinde. Jeg mener, at vi skal udnytte hinandens fordele, kompetencer og forskelligheder. Frem for at “kassere” hinanden på grund af vores køn.’