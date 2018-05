Man siger, at fra børn hører man altid sandheden. Og nogle gange gør sandheden altså ondt.

Det har en amerikansk familie formentlig måttet sande, efter deres andenklassesbarns hudløst ærlige hjemmearbejde fra skolen er nået hele verden rundt via sociale medier.

En amerikansk folkeskolelærer ved navn Jen Adams Beason delte et billede af barnets stil på Facebook. Hun havde bedt sine elever om at beskrive en opfindelse, de ikke brød sig om - og især et svar gik lige i hjertet.

‘Jeg vil sige, at jeg ikke kan lide telefonen,’ skriver den syv-otte år gamle elev og fortsætter:

‘Jeg kan ikke lide telefonen, fordi mine forældre bruger deres telefoner hver dag. En telefon er nogle gange en rigtig dårlig vane. Jeg hader min mors telefon, og jeg ville ønske, hun aldrig havde haft en.’

Jen Adams Beason skriver i sit opslag, at hun modtog 21 besvarelser fra sine elever, og hele fire af dem skrev om dette emne.

Opslaget er blevet delt mere end 250.000 gange på Facebook på bare en uge.