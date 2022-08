Lyt til artiklen

En hotelmedarbejder måtte vende om ved døren, da hun fik øje på sengen på et værelse.

I den havde et par danske brødre nemlig efterladt en rystende overraskelse, da de forlod et hotel på Island.

De danske brødre Gregers og William Federspiel på henholdsvis 17 og 19 år havde været på ferie, og lige før afgang besluttede de at afprøve en joke, som de havde opdaget på det sociale medie TikTok.

Det skriver det finske medie Iltalehti.

Stuntet går ud på at bruge puder og lagner til at skabe en ‘død krop’ i hotellets seng.

Derudover brugte brødrene telefonledningen til at vikle om ’halsen’ på ‘liget,’ i håb om at gøre det mere synligt og virkeligt.

Og den plan lykkedes brødrene med.

I en mail til Dagbladet skriver hotellets marketingchef Brynjólfur Guðjónsson nemlig, at de danske drenges stunt førte til forvirring.

'Rengøringsarbejderen, der havde ansvaret for lokalet, lukkede først døren, fordi hun troede, der sov nogen i rummet - selvom hun havde banket på døren, inden hun gik ind,' skriver Guðjónsson.

Men da rengøringsarbejderen bankede på igen, uden at nogen svarede, gik det op for hende, hvad der var sket.

Ifølge marketingchefen begyndte hun at grine og tog et billede, som hun delte med sine kollegaer.

Og selvom de også tager joken med et smil, håber Brynjólfur Guðjónsson, at de ikke bliver udsat for samme joke igen.

@gregersfederspiel ♬ Lights - Sped Up Version - Ellie Goulding & Speed Radio

Efter at de danske brødre postede videoen på TikTok, væltede det ind med reaktioner. Videoen har fået 3,1 millioner likes og næsten 27.000 kommentarer.

Og netop kommentarerne vidner om at, Gregers og William Federspiels narrestreg deler vandene.

En skriver: ‘som rengøringsassistent på et hotel ville jeg blive bange.’ En anden: ‘jeg ville have sat et kamera op for at kunne grine over reaktionen’ og en tredje: ‘Det er over grænsen.’

Hvad synes du om joken?

Til Dagbladet fortæller brødrene, at formålet med joken er at skræmme og at de ikke ser noget galt i det.

Dog synes de, at det var lidt skuffende, at de ikke fik nogen reaktion fra hotellet.

»Det ville have været sjovt, hvis det var sket. Jeg synes stadig ikke, det var et mislykket indlæg, da vi fik så stor en rækkevidde på platformen,« lyder det fra William Federspiel.