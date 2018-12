For nogen danskere er julegudstjenesten lig med fred og ro. For Lena Poulsen er den lig med en pinlig historie og en grund til, at hun aldrig er vendt tilbage.

Den i dag 26-årige fynbo besluttede sig i 2005 for første gang at prøve at gå i kirke juleaften.

Hun skulle konfirmeres det følgende forår, så hendes storesøster der er skes år ældre mente, at det var på tide, at de også prøvede at gå i kirke juleaften, så da det blev eftermiddag, tog de af sted mod Fredens kirke i Odense.

»Jeg havde ikke rigtig spist noget den dag,« fortæller Lena til B.T..

»Sådan noget tænker teenager jo ikke altid over.«

Ifølge Kristelig Dagblad går næsten hver fjerde dansker i kirke juleaften, og Fredens kirke i Odense var da også proppet, da Lena og hendes søster satte sig til rette for at overvære gudstjenesten.

»Jeg havde beholdt jakken på, og der var ret varmt i kirken,« fortsætter Lena.

»Så siger jeg til min søster, at jeg skal kaste op.«

Lena Poulsen. Foto: Privatfoto Vis mere Lena Poulsen. Foto: Privatfoto

Præsten stod på prædikestolen og var i fuld gang med sin juleprædiken, da en ældre dame pludselig rejser sig op og skriger, ’er hun blevet dårlig?’.

Lena var kollapset midt i juleprædiken, på sin plads midt i kirken og lå nu henover sin søster, der forgæves forsøgte at løfte Lena op.

»Jeg kunne hverken se noget eller bevæge kroppen. Min søster syntes, det var så pinligt. Der var total drama,« fortæller Lena videre.

Præsten stopper sin prædiken, to kirketjenere kommer til og får løftet Lene ud af kirken.

.. Foto: Giphy Vis mere .. Foto: Giphy

En læge ankommer og tilser den besvimede Lena, der, da hun kommer til sig selv, får fortalt, at hun hverken havde fået noget at spise eller drikke. Og så var mysteriet løst.

»Jeg har ikke været i kirke juleaften siden. Ingen tør tage med mig, og i dag er det blevet en joke i familien, at jeg ikke kan klare det,« fortæller Lena.

Juleaftenen forløb heldigvis uden problemer, og da det blev forår, blev hun konfirmeret som planlagt.

I dag bor Lena Poulsen i Nørre Broby på Midtfyn, hvor hun arbejder som salgsassistent.

Hun regner fortsat ikke med at skulle i kirke juleaften.