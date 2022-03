I kølvandet på den famøse lussing, Will Smith - til stort chok for alle - uddelte for åben skærm til Chris Rock under årets Oscar-uddeling, har han været på folks læber verden over.

Og hvad sker der, når hele verden snakker om det samme i dagevis?

Der bliver produceret memes i massevis.

Det er bestemt ingen undtagelse med Will Smiths Oscar-drama.

View this post on Instagram A post shared by Memezar • Comedy and Culture (@memezar)

Det er især det famøse billede fra sekunderne efter slaget, der er grundlag for de mange memes.

Blandt andet har mange set sit snit til at redigere helt små hverdagsting ind over Chris Rocks ansigt, der så - som bekendt - bliver slået af Will Smith.

Eksempelvis det populære underholdningssite, 9GAG, der har delt en række memes på på deres Instagram-profil.

'Mig, der forsøger at leve mit liv,' står der på den ene side, hvor slaget så er 'et pinligt minde fra ti år tilbage.' Eller den simple: 'Løn', der så bliver slået i hovedet af 'regninger'.

View this post on Instagram A post shared by 9GAG: Go Fun The World (@9gag)

Det er dog ikke kun det aktuelle billede, der bliver brugt til at lave sjov med den bizarre voldsepisode.

Flere har da også tænkt kreativt og gjort brug af gamle referencer fra både Chris Rock og Will Smiths årelange karrierer - heriblandt også 9GAG.

Mediet har nemlig draget parraleller til Chris Rocks komedieserie fra 2005, 'Everybody Hates Chris'. Her skal det forestille, at der - som merchadise til serien - er lavet to små actionfigurer, hvoraf den ene altså slår ud efter den anden.

Titelmelodien til Will Smiths helt store gennembrud 'The Fresh Prince of Bel Air' er ligeledes blevet omdrejningspunkt for mange af de humoristiske billeder. I første vers synger han nemlig følgende:



»I got in one little fight and my mom got scared.«

Se flere eksempler herunder:

View this post on Instagram A post shared by 9GAG: Go Fun The World (@9gag)

View this post on Instagram A post shared by Créol Brothers (@creolbrothers)