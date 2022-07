Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For 57-årige Lars Andersen tog weekenden en lille drejning, da han tjekkede sin mailindbakke.

I den var nemlig en mail, hvori der stod, at han havde vundet en konkurrence og nu var intet mindre end 10.000 dollar rigere, tilsvarende knap 74.000 danske kroner. Han skulle bare lige sendte sine oplysninger til afsenderen.

»Jeg fik mine datakyndige venner til at tjekke den. Jeg tænkte 'det her er for åndssvagt, det er garanteret fup'. Selvfølgelig er man i tvivl – det er jo sådan en mail, man på normalvis ville slette,« fortæller Lars Andersen til B.T.

Det skulle dog vise sig, at hans – nok meget sunde – skepsis blev gjort til skamme. For den var god nok.

MrBeast udlover 10.000 dollar på sin YouTube-kanal. Foto: YouTube, Mr.Beast Reacts Vis mere MrBeast udlover 10.000 dollar på sin YouTube-kanal. Foto: YouTube, Mr.Beast Reacts

Den amerikanske YouTube-kanal 'Mr. Beast', som med sine 98,9 millioner abonnenter er verdens femte største kanal, havde nemlig, på en underkanal, udlovet den store pengesum i en video kaldet 'People With Amazing Talent!'.

I denne har kanalens indehaver, Jimmy Donaldson, lavet sin egen talentkonkurrence og – efter eget udsagn – samlet videoer med 20 af jordens mest talentfulde mennesker, hvoraf den mest imponerende kunnen vinder de 10.000 dollar.

Sejren gik som bekendt til Lars Andersen, der er mere end bare almindeligt ferm til at skyde med bue og pil.

Så god, at han i syv år har kunnet leve af det og har instrueret både danske og udenlandske skuespillere, der skulle bruge det i roller på det store lærred.

Lars Andersen har levet af sit talent som bueskytte i syv år. Foto: Privat Vis mere Lars Andersen har levet af sit talent som bueskytte i syv år. Foto: Privat

YouTube-delen er da heller ikke helt fremmed for Lars Andersen, der selv har en kanal på platformen med mere end 600.000 abonnenter, hvor han viser sit talent frem og desuden giver tips og tricks fra sig.

Efter flere snakke med firmaet bag 'Mr. Beast' og regnskabsafdelingen er det endeligt bekræftet, at pengene inden længe rykker ind på bueskyttens konto.

Hvad, de skal bruges til, har han dog ikke gjort sig de store tanker om endnu.

»Det er vel sådan noget, man kan tage ud at rejse for. Jeg tænker, det bliver sådan nogle funny money,« fortæller Lars Andersen og tilføjer:

»Ja, selvfølgelig er det skide sjovt at få 10.000 dollar, men det var sjovere, at det var en lidt mærkelig ting. Jeg har aldrig været ude for noget lignende.«