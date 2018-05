Hvor nærtagende har man lov til at være? Det spørgsmål testede en ung amerikansk kvinde, da hun valgte at tage en umiddelbart helt almindelig rød kjole på til fest. Men kjolen har vakt vrede hos flere.

18-årige amerikanske Keziah Daum lagde et billede af sig selv på sociale medier, da hun skulle til skolens afslutningsfest (prom, red.). Men det, som ifølge hende ikke var ment som en hån eller hverdagsracisme, blev alligevel tolket sådan af flere på sociale medier.

Kjolen har affødt tusindvis af kommentarer, hvoraf flere betegner hende som 'skabsracist', ligesom hun bliver beskyldt for ikke at tage hensyn til andre kulturer, skriver amerikanske medier - heriblandt Washington Post og Fox News. Kvinden nægter dog at undskylde for det, som hun kalder for en smuk kinesisk kjole.

'Jeg kan ikke se det store problem i, at jeg har en smuk kjole på, som jeg fandt til min sidste afslutningsfest,' tweetede hun og fortsatte:

'Hvis noget overhovedet, så viser det min påskønnelse af andre kulturer, og jeg ønskede ikke at få andre til at tro, at jeg var racist. Det er bare en kjole'

Billedet, der startede det hele, slog hun op på twitter 22. april med overskriften 'Prom', (afslutningsfest, red.). Billedet viser den unge kvinde i sin røde kjole med sine venner, imens de poserer med foldede hænderne for kameraet.

PROM pic.twitter.com/gsJ0LtsCmP — Keziah (@daumkeziah) April 22, 2018

Billedet, der i skrivende stund fået flere end 4.000 kommentarer, er faldet mange for brystet. En af dem er twitter-brugeren Jeannie.

'Det er ikke i orden. Jeg ville ikke bære traditionel koreansk, japansk eller andre traditionelle kjoler, og jeg er asiat. Jeg ville ikke bære traditionel svenske eller græske kjoler heller. Det er en masse historie forbundet med dem. Trist,' skriver Jeannie. Hendes kommentar har affødt flere end 400 kommentarer og har i skrivende stund knap 6.000 likes.

This isn’t ok. I wouldn’t wear traditional Korean, Japanese or any other traditional dress and I’m Asian. I wouldn’t wear traditional Irish or Swedish or Greek dress either. There’s a lot of history behind these clothes. Sad. — Jeannie (@JeannieBeanie99) April 28, 2018

'Min kultur er IKKE din....prom dess,' lyder det fra Jeremy Lam på twitter.

Lignende toner hører fra man fra Emily:

'Var temaet til festen hverdagsracisme?,' skriver hun.

she also clearly is undereducated on this particular dress, since she wore it out of context and thinks its just a "vintage dress" but maybe thats just my opinion... — emily Was the theme of prom casual racism? — .kate. (@holdyourbutts) April 27, 2018

Keziah Daum nægter at undskylde for det, som hun kalder for en smuk kinesisk kjole, og ifølge Washington Post har hun da også fået masse af støtte fra venner, familie og lærere på skolen. Samtidig er massevis af brugere ilet den unge kvinde til undsætning. Mange af dem påpeger, at hun ser fantastisk ud, og at hun skal ignorere kritikkerne.

Efter billedet er gået viralt har Keziah Daum ifølge Washington Post lært meget om, hvad opslag på sociale medier kan medføre, ligesom hun også har forsøgt at sætte sig ind i kritikkernes synspunkt:

»Det giver mig en bedre forståelse af valg og det at være forsigtig i mine opslag (på sociale medier, red.), og hvordan tingene kan blive opfattet anderledes.«

Hun tilføjer samtidig, at 'der er folk, som til enhver tid kan finde noget, der kan fornærme dem, uanset hvad det er.'