En kvinde fra Chicago satte lørdag en vild rekord, der kræver mere end bare gode mavemuskler.

Jenny Doan formåede at bruge en hulahopring i 100 timer og kunne dermed skrive sig ind i Guinness rekordbog.

Den oprindelige rekord lå på ‘blot’ 74 timer og 54 minutter og blev sat tilbage i 2009.

Det skriver CNN.

Jenny Doan kommer oprindeligt fra Australien, men bor nu i Chicago.

I forbindelse med rekorden indsamlede hun 4000 dollars til den velgørende organisation ‘Mental Health America’.

For at få tiden til at gå så hun tv, talte i telefon, spiste og surfede på nettet.

På sin Instagram konto har kvinden lagt de sidste minutter af sin præstation op.